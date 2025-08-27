"להיות כאן כמאמן זה משהו מאוד גדול בשבילי"

נבחרת ישראל תחל את דרכה ביורובאסקט מחר (חמישי, 15:00) במשחק מול איסלנד. היום (רביעי), 24 שעות לפני כן, דיברו המאמן אריאל בית הלחמי והמאמן תומר גינת במסיבת העיתונאים לקראת המשחק.

”כל האירוע פה מאוד מאוד מרגש. להיות המאמן של הנבחרת הזאת זה משהו שהוא מאוד גדול בשבילי, אבל אני בתוך האירוע ואני לא מסתכל הצידה” אמר אריאל בית הלחמי. “בסך הכל אנחנו מדברים על כדורסל וכמה שהאירוע הזה גדול, בסוף אני עושה את העבודה שלי. אבל זה מאוד מאוד מרגש אותי”.

על בעיית הקליעה שהייתה בהכנה: “אני לא מודאג מהנושא של הקליעה ולא מודאג ממה שהיה בהכנה, ההכנה נועדה לזה. הבעיה של הריבאונד זה בהחלט משהו שאנחנו שמים עליו את הדגש, בעיקר על המודעות, וכל הזמן דיברנו על הנושא של להיות יותר פיזיים ואני בטוח שאנחנו נהיה יותר טובים בשתי הקטגוריות הללו”.

דני אבדיה זורק לסל (איגוד הכדורסל)

על הציפיות מקאדין קרינגטון: “אני לא אוהב להתייחס לשחקנים ברמה האישית, אבל בסוף קאדין הוא חלק מהנבחרת שלנו ומביא דברים שהנבחרת צריכה והוא צריך להיות הוא, כמו שאנחנו מכירים אותו מהליגה שלנו. הוא שחקן מאוד חשוב ומאוד מתאים לנו בצד החברתי”.

החשש מהתלות באבדיה: “אני לא יודע מה זה החשש, אבל אני לא רוצה להתייחס לשחקנים ברמה האישית. דני הוא שחקן חשוב, כמו שתומר גינת שחקן חשוב, לכל שחקן אצלנו יש את המקום שלו ולכן אלו ה-12 שאיתנו. אני לא יודע מה זה חשש”.

דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)

על צוות האבטחה שמלווה את הנבחרת: “אנחנו רגילים ללכת עם אבטחה כזאת. אבל אנחנו מרגישים מאוד בטוחים כאן”.

לקראת איסלנד: “כל משחק הוא מאוד קשה, המשחק הראשון תמיד קשה. צפינו באיסלנד. זה לא הולך להיות משחק קל. אנחנו סומכים על הבחורים שלנו, יש לנו המון ביטחון בנבחרת שלנו. אנחנו צריכים לשים לב לפרטים הקטנים, וכמו שאמרתי, אנחנו מוכנים. עשינו אימונים טובים מאוד עד עכשיו, אנחנו מאוד נרגשים ומוכנים”.

על ים מדר: “הוא איתנו, הוא מוכן לשחק כמו כל הקבוצה”.

תומר גינת דיבר על הסיטואציה במדינה: “אני חושב שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, לייצג את המדינה זה הכבוד הכי גדול שאפשר לבקש, בטח עם כל מה שקורה במדינה, לשים את החולצה עם דגל ישראל על החזה זה עושה צמרמורת בכל פעם מחדש. אנחנו מרגישים את התמיכה וההתרגשות ונעשה את הכי טוב שאפשר כדי להביא גאווה וכבוד”.

על הלקחים מהאליפות הקודמת: “אני חושב שזה לא רק אני, יש פה קבוצה רחבה של שחקנים שהם מנהיגים באופי שלהם ובקבוצות שלהם לאורך הקריירה. מה שמיחד את הנבחרת הנוכחית זה הביחד שלנו, כמה כיף לנו אחד עם השני. כל מי שבילה איתנו במהלך הנסיעות ראה כמה כיף לנו ביחד וזו הבעיה האחרונה שלנו. אין לי ספק שיראו את זה מהשנייה הראשונה של המשחק הראשון מחר”.

תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)

על ים מדר: “הוא בחור מיוחד, אין לנו ספק שהוא הולך לשחק והוא ישחק טוב, הוא אחד המנהיגים שלנו”.

על היכולת ההגנתית: “אנחנו שמים על זה את הדגש, אנחנו משתפרים בזה ממשחק למשחק ומשתדלים להיות מודעים לזה. אנחנו יותר מוכשרים התקפית, זו עובדה, אבל אנחנו עובדים קשה כדי לשמור הכי טוב שאפשר. אני חושב שיש לנו שומרים מצוינים, יש לנו גודל, גם בגארדים, שזה שונה מנבחרות אחרות”.

מאיפה מביאים את האנרגיות אחרי שנתיים כל כך קשות מבחינה לוגיסטית לכדורסל הישראלי: “שמים את הכל בצד, יש פה שחקנים שמשחקים פצועים וסוחבים איתם דברים מהעונה האחרונה. יש פה משהו שהוא יותר מעניין מכולנו, משחקן כזה או אחר ויש משימה לאומית להביא כבוד למדינה, לעם, זה משהו שהוא יותר גדול מכל דבר אחר. יש לנו הזדמנות לעשות משהו גדול, ואנחנו לא יכולים לחכות כבר שהטורניר יתחיל”.