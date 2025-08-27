יום רביעי, 27.08.2025 שעה 17:18
270-941ליטא1
194-701אנגליה2
00-00איסלנד3
00-00ישראל4
00-00קפריסין5
00-00בוסניה6
00-00פולין7
00-00סלובניה8
00-00איטליה 9
00-00יוון10
00-00צרפת11
00-00בלגיה12
00-00ספרד 13
00-00גאורגיה14
00-00אסטוניה15
00-00סרביה16
00-00פורטוגל17
00-00צ'כיה18
00-00גרמניה19
00-00מונטנגרו20
00-00פינלנד21
00-00שבדיה22
00-00טורקיה23
00-00לטביה24

"להיות כאן כמאמן זה משהו מאוד גדול בשבילי"

אריאל בית הלחמי דיבר לקראת משחק הפתיחה של נבחרת ישראל ביורובאסקט מול איסלנד מחר ב-15:00: "מודעים לבעיית הריבאונד". משה ברדה, שליח ONE לפולין

|
אריאל בית הלחמי (שחר גרוס)
אריאל בית הלחמי (שחר גרוס)

נבחרת ישראל תחל את דרכה ביורובאסקט מחר (חמישי, 15:00) במשחק מול איסלנד. היום (רביעי), 24 שעות לפני כן, דיברו המאמן אריאל בית הלחמי והמאמן תומר גינת במסיבת העיתונאים לקראת המשחק. 

”כל האירוע פה מאוד מאוד מרגש. להיות המאמן של הנבחרת הזאת זה משהו שהוא מאוד גדול בשבילי, אבל אני בתוך האירוע ואני לא מסתכל הצידה” אמר אריאל בית הלחמי. “בסך הכל אנחנו מדברים על כדורסל וכמה שהאירוע הזה גדול, בסוף אני עושה את העבודה שלי. אבל זה מאוד מאוד מרגש אותי”.

על בעיית הקליעה שהייתה בהכנה: “אני לא מודאג מהנושא של הקליעה ולא מודאג ממה שהיה בהכנה, ההכנה נועדה לזה. הבעיה של הריבאונד זה בהחלט משהו שאנחנו שמים עליו את הדגש, בעיקר על המודעות, וכל הזמן דיברנו על הנושא של להיות יותר פיזיים ואני בטוח שאנחנו נהיה יותר טובים בשתי הקטגוריות הללו”.

דני אבדיה זורק לסל (איגוד הכדורסל)דני אבדיה זורק לסל (איגוד הכדורסל)

על הציפיות מקאדין קרינגטון: “אני לא אוהב להתייחס לשחקנים ברמה האישית, אבל בסוף קאדין הוא חלק מהנבחרת שלנו ומביא דברים שהנבחרת צריכה והוא צריך להיות הוא, כמו שאנחנו מכירים אותו מהליגה שלנו. הוא שחקן מאוד חשוב ומאוד מתאים לנו בצד החברתי”.

החשש מהתלות באבדיה: “אני לא יודע מה זה החשש, אבל אני לא רוצה להתייחס לשחקנים ברמה האישית. דני הוא שחקן חשוב, כמו שתומר גינת שחקן חשוב, לכל שחקן אצלנו יש את המקום שלו ולכן אלו ה-12 שאיתנו. אני לא יודע מה זה חשש”.

דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)דני אבדיה בפעולה (קרדיט: איגוד הכדורסל)

על צוות האבטחה שמלווה את הנבחרת: “אנחנו רגילים ללכת עם אבטחה כזאת. אבל אנחנו מרגישים מאוד בטוחים כאן”.

לקראת איסלנד: “כל משחק הוא מאוד קשה, המשחק הראשון תמיד קשה. צפינו באיסלנד. זה לא הולך להיות משחק קל. אנחנו סומכים על הבחורים שלנו, יש לנו המון ביטחון בנבחרת שלנו. אנחנו צריכים לשים לב לפרטים הקטנים, וכמו שאמרתי, אנחנו מוכנים. עשינו אימונים טובים מאוד עד עכשיו, אנחנו מאוד נרגשים ומוכנים”.

על ים מדר: “הוא איתנו, הוא מוכן לשחק כמו כל הקבוצה”.

תומר גינת דיבר על הסיטואציה במדינה: “אני חושב שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, לייצג את המדינה זה הכבוד הכי גדול שאפשר לבקש, בטח עם כל מה שקורה במדינה, לשים את החולצה עם דגל ישראל על החזה זה עושה צמרמורת בכל פעם מחדש. אנחנו מרגישים את התמיכה וההתרגשות ונעשה את הכי טוב שאפשר כדי להביא גאווה וכבוד”.

על הלקחים מהאליפות הקודמת: “אני חושב שזה לא רק אני, יש פה קבוצה רחבה של שחקנים שהם מנהיגים באופי שלהם ובקבוצות שלהם לאורך הקריירה. מה שמיחד את הנבחרת הנוכחית זה הביחד שלנו, כמה כיף לנו אחד עם השני. כל מי שבילה איתנו במהלך הנסיעות ראה כמה כיף לנו ביחד וזו הבעיה האחרונה שלנו. אין לי ספק שיראו את זה מהשנייה הראשונה של המשחק הראשון מחר”.

תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)תומר גינת באימון בפולין (קרדיט: איגוד הכדורסל)

על ים מדר: “הוא בחור מיוחד, אין לנו ספק שהוא הולך לשחק והוא ישחק טוב, הוא אחד המנהיגים שלנו”.

על היכולת ההגנתית: “אנחנו שמים על זה את הדגש, אנחנו משתפרים בזה ממשחק למשחק ומשתדלים להיות מודעים לזה. אנחנו יותר מוכשרים התקפית, זו עובדה, אבל אנחנו עובדים קשה כדי לשמור הכי טוב שאפשר. אני חושב שיש לנו שומרים מצוינים, יש לנו גודל, גם בגארדים, שזה שונה מנבחרות אחרות”.

מאיפה מביאים את האנרגיות אחרי שנתיים כל כך קשות מבחינה לוגיסטית לכדורסל הישראלי: “שמים את הכל בצד, יש פה שחקנים שמשחקים פצועים וסוחבים איתם דברים מהעונה האחרונה. יש פה משהו שהוא יותר מעניין מכולנו, משחקן כזה או אחר ויש משימה לאומית להביא כבוד למדינה, לעם, זה משהו שהוא יותר גדול מכל דבר אחר. יש לנו הזדמנות לעשות משהו גדול, ואנחנו לא יכולים לחכות כבר שהטורניר יתחיל”.

בר טימור (איגוד הכדורסל)בר טימור (איגוד הכדורסל)
