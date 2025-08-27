"כל דבר שלאמין ימאל יעשה יהפוך לנושא שיחה"

פרדי אדו, שנחשב לאחד הכישרונות הגדולים של העשור הקודם, נתן בראיון עצה לימאל על איך להתמודד עם תהילתו החדשה וכיצד הוא עצמו מזדהה איתו ככוכב צעיר: "העצה שלי תהיה להתרכז, להתאמן ולהתמקד באמנות שלך. כי יהיו הרבה הסחות דעת. ואני בטוח שכבר עכשיו יש לא מעט כאלה".

מעבר לכך, שחקן העבר של מונאקו ובנפיקה ליסבון נכנס גם לחייו הפרטיים של הכישרון הצעיר מקטלוניה, והשאיר מסר מפתיע: "ראיתי בעיתונים שהוא יצא לחופשה עם אישה מבוגרת ממנו בהרבה, או משהו כזה, וכולם דיברו על זה. כל דבר שהוא יעשה יהפוך לנושא שיחה. אם אתה יוצא לחופשה עם אישה מבוגרת, תדאג שזו רק אמא שלך. כי בשלב הזה, כל מה שיקרה ידובר עליו ויהיו הרבה הסחות דעת", אמר אדו.

פרדי אדו היה ההבטחה הגדולה של נבחרת ארצות הברית שהייתה בצמיחה. בגיל 16 ושבעה חודשים ו-20 ימים בלבד הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הנבחרת. עוד יותר מרשים היה הופעת הבכורה שלו ב-MLS, בגיל 14 בלבד, אז גם הפך לשחקן המשתכר ביותר בליגה תוך כמה שנים. הוא חתם על חוזה של מיליוני אירו עם נייקי והיה סופרסטאר צעיר אמיתי. אך כשהגיע לאירופה, רמתו ירדה. הוא אף נבחן במנצ’סטר יונייטד אצל אלכס פרגוסון, אך לא הצליח להרשים את המאמן הסקוטי.

סר אלכס פרגוסון (רויטרס)

בהמשך עבר אדו בלא פחות מ-14 מועדונים, עד שבגיל 33 מצא את עצמו ללא קבוצה, ובסופו של דבר פרש לאחר תקופה קצרה בכדורגל השבדי. אדו לא הצליח לעמוד בציפיות ומייחס זאת להחלטות שגויות: "כשהייתי צעיר עשיתי הרבה טעויות. הייתי צעיר ועשיתי טעויות. יצאתי עם כמה חברים ומישהו צילם אותי במסיבה או משהו כזה, וזה הפך לסיפור גדול. ואז הנרטיב נהיה שאתה לא מרוכז במשחק שלך, שאתה רק יוצא לבלות עם חברים ולחגוג".

שחקן העבר מזדהה עם ימאל ומבין את הציפיות העצומות המופנות כלפיו: "כל העיניים עליו כל הזמן, וזה קשה. זה באמת קשה. אישית, אני לא הצלחתי להיות בחור רגיל, וזה כשאני חי בארצות הברית, מדינה שבה כדורגל בכלל לא נחשב לספורט הכי גדול ... זה קשה. כשחקן צעיר, כשאתה נקלע לסיטואציה כזאת, זה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה".