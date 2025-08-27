יותר מכפול: השכר שצ'לסי מציעה לפרמין לופס

פרמין לופס, הכישרון של ברצלונה, מצא את עצמו בימים האחרונים בצומת דרכים מכריע. אחרי קיץ מלא בשמועות, הגיעה הצעה קונקרטית מצ’לסי, אלופת העולם למועדונים, שהציבה בפניו דילמה בין חלום הילדות להצליח בברצלונה לבין אתגר חדש באנגליה עם משכורת עתק.

צ’לסי מוכנה לשלם לו כ-15 מיליון אירו ברוטו לעונה, יותר מפי שניים מהסכום שהוא משתכר כיום בברצלונה, שם שכרו עומד על כשישה מיליון אירו. מעבר לכך, המאמן אנצו מארסקה כבר שוחח עם השחקן וניסה לשכנע אותו לעבור ללונדון. על פי דיווחים, הקבוצה האנגלית מתכוונת להגיש הצעה רשמית שתעמוד על כ-58 מיליון אירו, כשברצלונה דורשת לפחות 70 מיליון.

לופס, שגדל בלה מאסיה ותמיד הצהיר כי ברצלונה היא מועדון חייו, לא תכנן לעזוב. הוא אף דחה במהלך הקיץ פניות ממנצ’סטר יונייטד וקבוצות נוספות מהפרמייר ליג. אולם בבארסה לא תמיד זכה לדקות משחק, ובמשחק האחרון מול לבאנטה לא שותף כלל. התחרות על עמדות הקישור והאגף השמאלי אצל האנזי פליק עצומה, עם שמות כמו דני אולמו, פראן טורס, גאבי, מרקוס רשפורד וראפיניה. פרמין מבין שהדרך לדקות משחק סדירות תהיה קשה מאוד.

פרמין לופס (IMAGO)

הקשר בן ה-21 יודע שהמצב הכלכלי של ברצלונה משחק גם הוא תפקיד חשוב. הבעיות עם הפייר פליי הפיננסי גורמות לכך שהנהלת המועדון תבחן בחיוב כל הצעה שתכניס סכום נקי ומשמעותי, במיוחד כשמדובר בשחקן בית שאין עליו החזרים. מנגד, פליק חזר והבהיר במסיבות עיתונאים כי אינו רוצה שאף אחד מהשחקנים יעזוב, במיוחד לא פרמין לופס ומארק קסאדו.

לצד המתח מול המאמן, ברקע יש גם מתחים בחדר ההלבשה. פרמין התרחק לאחרונה מחלק מחבריו הקרובים מלה מאסיה, וגם זה משפיע על מחשבותיו. פליק עצמו דיבר עליו במסיבת עיתונאים ואמר: “בעונה שעברה הוא היה נהדר. יש לנו הרבה איכות בקישור. לא הייתי מרוצה ממנו בהכנה, אבל בשבועיים האחרונים הוא השתפר מאוד. מול קומו ראו את היכולות שלו”.

צ’לסי מפעילה לחץ כבד ומציבה אולטימטום. במועדון האנגלי נתנו לשחקן 48 שעות להשיב, ואם התשובה תהיה חיובית, הם יגישו לברצלונה הצעה רשמית “שאי אפשר לסרב לה”. מבחינת הקבוצה הקטלונית, כל סכום שיושג ייחשב כרווח נקי ויעזור לאזן את התקציב הגירעוני.

פרמין לופס (IMAGO)

המתיחות גוברת

בברצלונה מבינים שהמכירה תכעיס את פליק ותפגע בקהל, הרגיש במיוחד לעזיבה של שחקני בית. עם זאת, ההנהלה מנסה לשדר שהיא נלחמת על השחקן, גם אם מאחורי הקלעים מבינים שהכסף יכול לפתור בעיות רבות.

במקביל, צ’לסי ממשיכה במסע רכש אדיר, הקיץ לבדו השקיעה כמעט 280 מיליון אירו ב-18 שחקנים, ביניהם ז’ואאו פדרו (64 מיליון), גיטנס (56), האטו (45), דלאפ (35.5) ואסטבאו (34). המועדון גם מתכנן למכור שחקנים בסכומים שיתקרבו ל-400 מיליון אירו. לכן, אין ספק שהאנגלים מסוגלים לעמוד בדרישות של ברצלונה.

פרמין לופס, שעד לא מזמן לא העלה על דעתו לעזוב את מועדון נעוריו, שוקל כעת ברצינות את ההצעה. בין הרצון להגשים את חלומו בקאמפ נואו לבין האפשרות להפוך לכוכב בפרמייר ליג עם חוזה עצום ותפקיד מרכזי בצ’לסי, ההחלטה תיפול בזמן הקרוב, ממש לפני סגירת חלון ההעברות ב-1 בספטמבר.