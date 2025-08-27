בוטלו טורנירי פיוצ'ר שהיו אמורים להתקיים בארץ

המלחמה בישראל פוגעת בספורט הישראלי. כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום”, איגוד הטניס העולמי הודיע היום (רביעי) על ביטול שישה טורנירי פיוצ’ר לנשים ולגברים שהיו מתוכננים להתקיים בחודשים אוקטובר-נובמבר ברחבי הארץ.

לאחר שנתיים ללא תחרויות בינלאומיות בישראל, באיגוד הטניס קיוו כי עם החזרה לשגרה והמצב הביטחוני הרגוע יחסית, ניתן יהיה להחזיר את הסבב הבינלאומי לישראל. האיגוד אף השלים היערכות מלאה לקיום האירועים כולל תקציב, ספונסרים, שיתופי פעולה עם מועדוני הטניס וצוותי שופטים ותפעול, אולם ה-ITF קבע כי לנוכח העובדה שעדיין נשמעות אזעקות והמדינה מצויה במצב מלחמה, לא יתקיימו בישראל בשנת 2025 תחרויות בינלאומיות לבוגרים.

יחד עם זאת, איגוד הטניס ממשיך לארח תחרויות נוער בינלאומיות: שתיים מהן יתקיימו כבר במהלך החודש הקרוב, ועוד שתיים נוספות מתוכננות לחודש אוקטובר. בנוסף, בחודש אוקטובר צפויה להתקיים גם תחרות מאסטרס בינלאומית, כל זאת במטרה לאפשר לשחקנים ולשחקניות הישראליים לצבור ניסיון תחרותי יקר ערך ונקודות דירוג עולמיות.

לקראת סוף שנת 2025 תיערך הערכת מצב מחודשת ובסיומה, עם השגת הפסקת אש או סיום הלחימה, יוחזרו התחרויות לבוגרים לישראל.