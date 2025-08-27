"גדראני בלם ברמה גבוהה, דיבר איתי על ישראל"

רק לפני כשבוע בית"ר ירושלים הודיעה על החתמתו של לוקה גדראני החל מחודש דצמבר, אבל לאחרונה היא עושה ניסיונות להקדים את הגעתו. מי שמכירים היטב את הבלם הוא דן גלזר ועופרי ארד, שמשחקים איתו בקייראט הקזחית, עימה העפילו אמש (שלישי) לליגת האלופות. שניהם התראיינו בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE ודיברו על גדראני.

הבלם שלכם בדרך לבית”ר ירושלים. הוא באמת יגיע לדעתך? ואיזה בלם בית”ר תקבל?

”הוא יעבור”, אמר גלזר, “בית”ר תקבל בלם טוב ואיכותי. אני מכיר את ברק יצחקי המון שנים, הוא דיבר איתי, גם לוקה עצמו שאל אותי ואת עופרי על המקום והמצב בארץ, אמרנו לו שאין לו מה לחשוב, שבית”ר זה מקום מדהים ורגוע בארץ”.

אז בית”ר סוף סוף תקבל בלם טוב?

”מאוד קשה לנבא, אבל אני רואה אותו כבלם טוב מאוד עם הכדור, איכותי, יודע לנהל משחק מאחורה. בית”ר מקבלת בלם ברמה גבוהה, הוא שיחק כמה משחקים בליגה והוא בכושר משחק”.

עופרי ארד הוסיף: “אני אמשיך את דן. הוא בלם מעולה ויש לבית”ר למה לצפות”.