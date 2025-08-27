יום רביעי, 27.08.2025 שעה 15:04
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

מיקי זוהר עשוי להכריז על שלוחת "וינגייט צפון"

חשיפת "שיחת היום": ייתכן ששר התרבות והספורט יכריע על הקמת השלוחה. האופציות המועדפות: בחיפה וכרמיאל, או בטבריה והעמקים. וגם: העלויות בפרויקט

|
מכון וינגייט (מכון וינגייט)
מכון וינגייט (מכון וינגייט)

חשיפת "שיחת היום" ב-ONE: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, עשוי להכריע ולהכריז על הקמת שלוחת “וינגייט צפון”. דירקטוריון מכון וינגייט יעביר את המלצתו לשר בימים הקרובים. האופציות המועדפות - או להקים בחיפה וכרמיאל, או בטבריה והעמקים.

דירקטוריון מכון וינגייט התכנס אתמול (שלישי) לישיבה, בה הוצגו האופציות להקמת וינגייט צפון - שלוחה של המכון הלאומי לספורטאים בחלק הצפוני של המדינה, בסופה הוחלט להעביר לשר המלצה על הקמת המתחם, כאשר האפשרויות המועדפות הן להקים אותו או בחיפה ובכרמיאל, או בטבריה והעמקים. המלצה תועבר לשר מיקי זוהר שיצטרך להכריע בסוגיה בימים הקרובים.

אחרי עבודת מטה מדוקדקת, ארבע רשויות מקומיות הגיעו לשלבים הסופיים לטובת הפרויקט, כאשר מביניהן האופציות המועדפות הן חיפה וכרמיאל על פי הנתונים. הפרויקט יתפצל אצל שתי הערים, שיקצו 70 דונם בכל אחת מהן, כאשר בחיפה יוקמו מתקנים לענפי ספורט מסוימים ובכרמיאל לענפים אחרים. ביחד הן יגייסו 200 מיליון שקל, כך שהמדינה תצטרך לגייס עוד 600 מיליון שקלים לטובת הפרויקט, כך לפי ההערכות.

מיקי זוהר (שחר גרוס)מיקי זוהר (שחר גרוס)

ישנה אפשרות שיוקם גם בטבריה והעמקים עם 16 יישובים שקרובים לאזור ויתמכו בכך. הם יקצו 250 דונם לטובת הפרויקט, אך טרם התחייבו להקציב 200 מיליון שקל מטעמם לטובת הפיתוח שלו באזור. כלל הניקוד והאפשרויות יועברו לבחינת השר, כאשר חיפה וכרמיאל מובילות.

כמו כן, לאחר נפילת פרויקט וינגייט דרום בשדרות - במכון וינגייט עובדים על חלופה אחרת. בשלב זה, עיריית באר שבע מעוניינת בפרויקט והנושא נבדק. גם במקרה הזה הכל יקום ויפול על החלטת השר מיקי זוהר. לפי ההערכות, המדינה תצטרך לגייס 700 מיליון שקל לטובת הפרויקט בדרום הארץ.

