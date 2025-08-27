הוועד האולימפי מתכנן להקים "בניין ירוק"

הוועד האולימפי מתקרב להסכם עם עיריית פתח תקווה על הקמת בניין חדש בעיר, כפי שפורסם ב-ONE. היום (רביעי) מתגלים פרטים חדשים על הפרויקט הגדול של הארגון, שיהיה בבנייה ירוקה, כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ל-ONE נודע כי הוועד האולימפי בישראל מתכנן להקים “בניין ירוק”, זאת בהתאם לאג׳נדה של הוועד האולימפי הבינלאומי. הכוונה היא להקים בניין שיתחשב באיכות הסביבה ויתאים לתקנים בינלאומיים בנושא הזה.

בוועד האולימפי בישראל מעוניינים להקים מבנה מחומרים איכותיים לבידוד, כך שינצלו באופן מיטבי את אור השמש כדי להאיר את הבניין ויחד עם זאת לא יצטרכו לשלם כסף רב על חשמל לטובת קירור הבניין. “תהיה לזה השפעה דרמטית על צריכת החשמל של המבנה וזה יתחשב כמובן בניצול אנרגיה לטובת איכות הסביבה”, כך אמר גורם המעורה בפרטים.

בוועד האולימפי בחנו זאת והבינו כי הקמת הבניין הירוק עשויה לייקר מעט את העלויות, אך תחסוך בהוצאות במשך עשרות שנים. עלות הבנייה של הבניין מוערכת ב-50 מיליון שקלים, אך ייתכן כי יידרשו יותר כספים ולכן הוועד האולימפי שומר על כספים נוספים בצד בגובה של 20 מיליון שקל ואם תידרש משכנתה זה יתאפשר.

המבנה בפתח תקווה ישתרע על פני שטח של 3,000 מ״ר. תקופת השימוש במקרקעין תהיה ל-25 שנה עם אופציה להארכה ב-10 שנים נוספות ולאחר מכן בעוד 10 שנים, כלומר ל-45 שנה סך הכל.