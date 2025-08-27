חשיפה: חצאי המגרש באצטדיון דוחא לא שווים

מוטי חביב עלה לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, ובה חשף סיפור חריג בנוגע לאצטדיון דוחא, לפיו שני החצאים של האצטדיון לא שווים כשאחד גדול מהשני. בנוסף, הוא דיבר על נושא הקהל וההתרשמות מהמשחק בין בית”ר לסכנין.

אתה הרבה שנים מלווה את הכדורגל הישראלי. איך התרשמת מהמשחק של בית”ר נגד סכנין?

”הציק לי העניין של הקהל, נכון שיש גם בעולם מקומות שאין קהל חוץ, אבל במקומות האלה יש 50,000 צופים ביתיים. כשאתה בא למשחק כזה ויש 3,000 צופים, אין אווירה, אין אקשן”.

מסכים איתך, זה פתרון קל למשטרה ולמנהלת. אבל זה מוציא את העוקץ.

”בבית”ר נגד סכנין אתה מחכה לאקשן”.

אוהדי בני סכנין (רדאד ג'בארה)

שידרת את המשחק, יש שם עמדה חיצונית. עוד משהו הציק לך שם?

”העמדה שם היא מחוץ לאצטדיון והיא גבוהה. איך שעליתי לעמדה, והייתי כמעט בכל המגרשים בארץ, בעין שלי ראיתי שחצי מהמגרש קטן יותר מהחצי השני. עבדו על האצטדיון, שנשאר בממדים שלו, אבל קו האמצע לא היה אותו דבר. יכול להיות שמהיציע קשה לראות, אבל מעמדה הגבוהה היה קל לראות. כשאתה עושה חצי אחד פחות מהשני זה משמעותי וזה הקפיץ אותי. שלחתי אותם לבדוק והתברר שבאמת חצי אחד היה קטן יותר בבערך שני מטרים”.

החדות של מוטי חביב אחרי עשרות שנים של שידור נשארה אותה חדות. מה שגרינפלד והמשקיף לא ראו. הערתם גם לאבי לוי המשקיף?

”אחרי שמדדנו ובאמת ראינו שזה נכון אז אמרנו לו. עכשיו כשבאים לפני המשחק ובודקים רשתות וכאלה, אף אחד לא חושב לבדוק שחצי אחד שווה לחצי השני”.

הביקורת שעלתה היא שיש הבדל שני מטרים וחצי בין המגרשים. מי שסימן את הקווים סימן אותם בצורה עקומה. ליגת העל, שכונה. במשחק הבא ישלחו אנשים לבדוק את זה כמו שצריך. מוטי, מה לדעתך ההבדל באמת בדבר כזה?

”למשל, אין אופסייד בבעיטת שוער. אז במקרה כזה החלוץ יצטרך לרוץ חלק קטן יותר עד השער. אני מסתכל גם באופן כללי, ליגת העל 2025/26, איך זה יכול להיות דבר כזה?”

מוחמד אבו ניל, בבעיטת שוער חלוץ יצטרך לרוץ חלק קטן יותר עד השער (רדאד ג'בארה)

צריך לבוא לפני משחק ולבדוק את זה.

”יש לי וידוי, מעבר לעין שלי, היה שם ליד החומה ברז, והברז היה ליד קו האמצע, ופתאום ראיתי שיש מרחק בין קו האמצע לברז”.

אבל איפה כל שאר האנשים שלא ראו את זה? משחק שלם. אם בית”ר הייתה מפסידה היא הייתה יכולה לערער.

”אבל לקבוצה הביתית יש את הידיעה איזה חלק קטן יותר”.

אתה חושב שבסכנין ידעו?

”אני לא חושב”.

מימר לא ידע?

”אני חושב שהם כולם מקבלים את זה בהפתעה גמורה”.

שרון מימר, "כולם מקבלים את זה בהפתעה גמורה" (רדאד ג'בארה)

ראית דבר כזה פעם?

”ראיתי דברים אחרים, בימים שהדשא לא היה דשא והיה חולות בשער, שוערים היו עושים גבעה קטנה ליד השער עם החול ואז הגובה של השער לא היה זהה. זה היה לפני המון שנים והלכנו לבדוק את זה עם קרש”.

אני זוכר את זה. ראיתם שהוסיפו שם חול. שייע פייגנבוים באותו משחק בעט 20 פעמים לשער ולא הבין למה הוא הכדורים לא נכנסים.

”היו עוד מקרים, היה מקרה ביהוד שהקטינו את המגרש, אבל זה חוקי. יש טווחים שאפשר לשחק איתם. הקטינו את המגרש לקראת משחק מול הפועל ב”ש שהייתה משחקת עם אגפים, וזה שינה את המשחק שלהם. אבל זה היה חוקי ובכל זאת ראית שני קווים”.