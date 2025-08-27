"בוסקילה שחקן של רמת גן תחת חוזה מחייב"

הסאגה בין הפועל תל אביב להפועל רמת גן בנוגע למור בוסקילה הגיעה לנקודה משמעותית אמש (שלישי) עם הקביעה כי השחקן לא יוכל להירשם במדי האדומים. עורך הדין שייצג את רמת גן בהליך, אסף גופר, ממשרדו של עורך דין ניר ענבר, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לספר על ההחלטה הדרמטית.

בהפועל יצאו בהנחה שבוסקילה הוא שחקן חופשי, אבל מסתבר שלא.

“מהרגע שכל הפרשה התחילה היינו בטוחים בשתי הטענות שלנו. דבר ראשון יש חוזה בתוקף, דבר שני התקנון אומר בצורה מפורשת שגם אם שחקן מסיים חוזה, כל עוד הוא לא בן 21 בסיום העונה הוא לא יכול לעבור”.

התקנות מאוד ברורות. בהפועל התבלבלו? לא קראו את התקנות?

”אני לא נכנס לשיקולים של מועדון אחר, אבל ההוראות באמת מאוד ברורות. התקנון מחייב ואי אפשר לרבע את המעגל, ואנחנו שמחים על ההחלטה הנכונה והצודקת”.

איפה זה עומד כרגע עם מור?

”הוא שחק הפועל רמת גן תחת חוזה מחייב. קיבלנו אותו לאימונים והוא חלק מהקבוצה”.

לאן הוא הולך מפה?

”לאורך כל הדרך אמרנו שהוא שחקן שלנו. הפועל רמת גן צריכה את מור בוסקילה שהוא שחקן מאוד משמעותי אצלנו”.

בסוף השנה הוא גם ככה יהפוך לשחקן חופשי.

”יכול מאוד להיות שזו תהיה הסיטואציה, אבל העניין החשוב הוא שכל דבר צריך להתקבל בהסכמה עם הפועל רמת גן. הוא שחקן מרכזי וחשוב מאוד והוא זוכה להרבה הצלחה”.

מור בוסקילה מול סתיו ישראלי, "שחקן מרכזי וחשוב מאוד" (ראובן שוורץ)

איך קרה שהפועל ת”א מחתימה שחקן תחת חוזה?

”אני לא רוצה להיכנס לעניינים של קבוצה אחרת, אבל מהרגע הראשון שנודע לנו על זה, הודענו להם שזה לא חוקי ושיש תקנון”.

לפני שפניתם להליך הבוררות?

”כן. הם השיבו לנו שלטענתם הם צודקים ולכן הלכנו להליך בוררות”.

מה הם הגיבו למכתב ששלחתם להם?

”הם אמרו שהם בדקו והוא שחקן חופשי שרשאי לחתום, בסוף התקבלה החלטה נכונה וצודקת”.