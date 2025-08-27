דקה 50: קרבאח - פרנצווארוש 1:2

שלב פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות כבר בעיצומו, ולאחר שאמש (שלישי), בודו גלימט, פאפוס וקייראט של עופרי ארד ודן גלזר הבטיחו את מקומן בשלב הבתים של ליגת האלופות, בשעה זו קרבאח מארחת באזרבייג’ן את פרנצווארוש של גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, שלא נכלל בסגל, למשחק על כרטיס נוסף לשלב הבתים של התחרות היוקרתית באירופה.

החבורה של רובי קין, עם הקשר הישראלי בהרכב וללא מוחמד אבו פאני שלא נכלל בסגל ועשוי לעזוב, מגיעה לגומלין שלב הפלייאוף במצב לא פשוט, זאת לאחר שהפסידה בביתה 3:1 במשחק הראשון בין הקבוצות, מה שהיה הפסדה השני ברציפות לאחר 2:1 לפושקאש אקדמי במשחק העונה של הליגה ההונגרית.

מנגד, אלופת אזרבייג’ן מגיעה להתמודדות עם יתרון מבטיח מהמשחק הראשון בהונגריה בשבוע שעבר, ולאחר עוד ניצחונות גדולים וחשובים במסגרת מוקדמות ליגת האלופות, זאת למרות שמסגרת הליגה האזרית היא אכזבה עם הפסד ביתי מפתיע ביום שישי האחרון.

מחצית ראשונה

דקה 6: הזדמנות ראשונה במשחק. גבי קניקובסקי הכניס כדור גובה נהדר לברנבס וארגה, שנגח לא מספיק טוב ופספס את המסגרת.

דקה 8: מצב ראשון גם למארחת, כשאבדלה זוביר פרץ מצד שמאל והכניס כדור מסוכן לקאדי בורגס, שבעט מזווית לא קלה ליד העמוד.

דקה 13: שער! פרנצווארוש עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. מבצע קבוצתי של האורחת נפסל בהתחלה בטענה לנבדל, אך לאחר בדיקה ב-VAR השופט החליט לאשר את שערו של לני ג’וסף, שדחק מקרוב לאחר כדור רוחב נהדר של וארגה.

דקה 20: קניקובסקי סחט עבירה. ג’ונתן לוי הרים כדור חופשי מצד שמאל, שהגיע לוארגה, שכמעט עשה מקרוב 0:2 מהיר לאורחת.

דקה 23: האורחת מתקרבת לשני. קניקובסקי חטף כדור, פרץ לרחבה וממצב לא רע בעט כדור שטוח וחזק, שנעצר על ידי השוער.

דקה 25: שער! קרבאח השוותה ל-1:1: נרימאן אחונזדאדה ביצע פריצה גדולה בקו שמאל, העביר כדור רוחב שטייל ברחבה עד שהגיע לרגל השמאלית של לאונרדו אנדראדה, שמקרוב שם את הכדור בפינה ונתן אוויר חשוב לאזרים.

דקה 42: ינקוביץ’ התקדם אל עבר הרחבה של ההונגרים, כשקניקובסקי הכשיל אותו ליד ה-16 וקיבל את הכרטיס הצהוב.

דקה 44: בעקבות העבירה של הישראלי, הכדור החופשי פגש את הרשת החיצונית.

דקה 45: שער! קרבאח עלתה ל-1:2: כמה חבל! המארחת יצאה למתפרצת נוספת, הפעם מצד ימין עם אנדראדה, שהעביר כדור רוחב לאבדלה זוביר, שדחק מקרוב פנימה.

הרכב קרבאח: מתאוס קוצ’לסקי, מתאוס דה סילבה, בהלול מוסטפזאדה, קווין מדינה, אלווין קפרקולייאב, מרקו ינקוביץ’, פדרו ביקלהו, קאדי בורגס, לאונרדו אנדראדה, אבדלה זוביר ונרימאן אחונזדאדה.

הרכב פרנצווארוש: דנש דיבוץ’, איברהים סיסה, טון רימייקרס, קבריילס מקרקיס, קאלום אודוודה, נאבי קייטה, בנץ’ אוטווס (אלכסנדר פשיץ’, 46’), גבי קניקובסקי, ג’ונתן לוי (קאדו, 46’), לני ג’וסף וברנבס וארגה.