ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

קנסות לקבוצות על אי תשלום בזמן ועל אי קהל

חשיפת "שיחת היום": קבוצות שלא ישלמו בזמן לחברות אבטחה ועוד ספקים שקשורים לקיום משחק ייקנסו על ידי המנהלת בכ-10,000 שקל. כל המספרים בפנים

קינגס קאנגווה מול אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה מול אנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)

כדי למנוע מצב בו קבוצות לא משלמות לחברות האבטחה, אצטדיונים ועוד נותני שירותים שיכולים למנוע את קיום המשחקים, מנהלת הליגות בכדורגל תקנוס את הקבוצות, כך נחשף היום (רביעי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. זאת בנוסף לאי תשלום משכורות לשחקנים ולצוות המקצועי בזמן.

קבוצות שלא ישלמו בזמן לנותני שירותים למשחק, כולל אמבולנס וכו', יופחת מהן כ-10,000 שקל. קבוצות שלא תשלמנה בזמן משכורות, עד 10 ימי איחור - תשלם הקבוצה קנס של 10,000 שקל במקרה הראשון ו-40,000 שקל בכל מקרה שני.

הקבוצה כבר תיקנס ב-60,000 שקלים נוספים על המקרה השלישי, מעל 30 ימי איחור יוביל לקיזוז של 120,000 שקל. סך הכל המנהלת יכולה לקזז לקבוצה על כך 300,000 שקל בעונה.

עוד סעיף מעניין: על פחות מ-1,000 אוהדים למשחק תהיה הפחתה של 50,000 שקל למשחק. סך הכל על סעיף זה ניתן לספוג קנס של 350,000 שקל.

יציעים ריקים (שחר גרוס)יציעים ריקים (שחר גרוס)

כדי שבפלייאוף יהיה לקבוצות עניין, בפלייאוף העליון על ניצחון תקבל קבוצה 140,000 שקל על ניצחון ו-70,000 שקל על תיקו. ובמסגרת הפלייאוף התחתון, תקבל כל קבוצה 67,000 שקל על ניצחון ו-33,500 שקל על תיקו.

גם קבוצות הליגה הלאומית, אם לא ישלמו בזמן לנותני השירותים למשחק, יופחת מהן כ-10,000 שקל. על אי תשלום משכורות בזמן, במקרה הראשון עד 10 ימי איחור יהיה 10,000 שקל קנס, 40,000 שקל קנס על כל מקרה נוסף של איחור, ועל מעל 30 יום של איחור יהיה קיזוז מלוא התמריץ של 200,000 שקל.

סעיף מעניין נוסף: אם יש פחות מ-500 אוהדים ב-10 משחקים ביתיים, תהיה הפחתה של 16,000 שקל לכל משחק, סך הכל על סעיף זה ניתן להפחית 160,000 שקל.

בפלייאוף העליון, קבוצה בלאומית תקבל 77,000 שקל לכל ניצחון ו-35,500 שקל לכל תיקו. בפלייאוף התחתון, קבוצה בלאומית מקבלת 59,200 שקל על כל ניצחון ו-29,600 לכל תיקו.

