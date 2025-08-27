יום רביעי, 27.08.2025 שעה 15:03
אקס אולימפיאקוס, חסן מרטין, חתם בהפועל חולון

הפאוור פורוורד/סנטר (29, 2.01 מ'), שזכה בדאבל עם היוונים ושיחק גם בכוכב האדום בלגרד ובבודנצ'נוסט, חתם בחוזה זמני. פרנקו: "שחקן עם ניסיון"

|
חסן מרטין (הטוויטר של הכוכב האדום)
חסן מרטין (הטוויטר של הכוכב האדום)

הפאוור פורוורד/סנטר חסן מרטין, (29, 2.01 מ') מצטרף למועדון בחוזה זמני עם אופציה בלעדית של המועדון להמשך ההתקשרות עד לסיום העונה. למרטין רקורד מרשים בכדורסל האירופי, ביורוליג ,ביורוקאפ ובצ'מפיונס ליג שכולל את אולימפיאקוס, הכוכב האדום בלגרד, בודוצ'נוסט ממונטנגרו וביירות הגרמנית.

מרטין שיחק 78 משחקים ביורוליג,שנתיים באולימפיאקוס ועונה נוספת במדי הכוכב האדום בלגרד, הוא העמיד ממוצעים של 6.4 נק' ו-3.5 רב' למשחק. עונתו הראשונה באולימפיאקוס היתה הטובה מבין השלוש ובה רשם 9נק' ו-4.6רב' ב-22.4 דקות בממוצע למשחק.

ביורוקאפ רשם במדי בודוצ'נוסט 13.6נק', 8 רב' ו-1.7 חסימות בממוצע למשחק והיה לחוסם המצטיין של המפעל.

השחקן בוגר מכללת רוד איילנד מה-NCAA, הוא העמיד בעונת הסיום במכללות מספרים של 13.6נק', 6.8רב' ו-2.4 חסימות בממוצע למשחק. הוא נבחר פעמיים לשחקן ההגנה של העונה וגם לחמישייה השנייה של העונה. מרטין היה שותף לזכיה בדאבל, אליפות וגביע, עם אולימפיאקוס ועם הכוכב האדום ובגביע עם בודוצ'נוסט. לאחר הקרירה האירופית עבר לשחק ביפן.

מאמן הקבוצה,דני פרנקו, אמר: "חסן מרטין הוא שחקן עם ניסיון עשיר ברמות הגבוהות באירופה, בעל יכולות גבוהות שיכול לתרום רבות לקבוצה. אנחנו מבינים שהוא עבר עונה מאתגרת עקב פציעה, אבל השחקן הראה נחישות רבה והתמדה מרשימה בתהליך ההחלמה המלאה. הצטרפותו להכנות שלנו תהווה חיזוק משמעותי עבור הקבוצה בעונה הקרובה".

