המלחמה שנגומואה פתח בין צ'לסי לליברפול

אחרי הסיפורים הכי מרתקים בפתיחת העונה הנוכחית באנגליה הוא סיפורו של ריו נגומואה. שחקן הכנף בן ה-16 של ליברפול, שנכנס בדקה ה־96 וכבש אחרי ארבע דקות שער ניצחון אדיר מול ניוקאסל (2:3) בסנט ג’יימס פארק, הפך לרביעי הכי צעיר אי פעם שמבקיע בפרמייר ליג, זאת לאחר שגם במשחקי ההכנה היה מהבולטים בקבוצה של ארנה סלוט.

מעבר להיותו סיפור ספורטיבי מרגש, השער הזה מבעיר מחדש את הסכסוך בין ליברפול לצ’לסי. נגומואה גדל באקדמיה של הבלוז ואף זכה בתואר שחקן העונה כשהוביל את קבוצת הנערים לאליפות אנגליה ב־2023, אך בספטמבר שעבר עבר לאנפילד במהלך שעורר סערה עצומה.

בצ’לסי טוענים כעת כי איבדו “כישרון של פעם בדור” ודורשים פיצוי משמעותי. העניין אף הועבר לוועדה מיוחדת של הפרמייר ליג שתקבע את גובה הסכום, אך כמעט שנה חלפה וההחלטה עדיין מתעכבת. עתה, אחרי הבכורה החלומית, בצ’לסי משוכנעים כי הסיכוי לקבל סכום גבוה יותר גדל משמעותית.

ריו נגומואה (רויטרס)

איסור סקאוטים והמקרה המקביל מהעבר

המעבר של נגומואה עבר את חמשת שלבי הבדיקה של הליגה, אך לא הרגיע את ראשי צ’לסי, עד כדי כך שהם אסרו על סקאוטים של ליברפול להגיע למשחקי האקדמיה שלהם.

מקרה דומה התרחש לפני ארבע שנים עם הארווי אליוט, אז שילמה ליברפול לפולהאם כ־4.3 מיליון ליש”ט לאחר הכרעת טריבונל. בצ’לסי מקווים שהפעם ייקבע סכום גבוה בהרבה.

בכורה חלומית באנפילד

נגומואה, שיחגוג 17 ביום שישי, קיבל את הצ’אנס מארנה סלוט עמוק בתוך תוספת הזמן והחזיר עם סיומת חדה לרשת אחרי בישול של מוחמד סלאח ותנועה מתוחכמת של דומיניק סובוסלאי. השער הזה סידר לליברפול ניצחון דרמטי והוכיח כי הכישרון הצעיר עשוי להפוך במהרה לאחד השמות הגדולים של הדור הבא באנגליה.