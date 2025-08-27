יום רביעי, 27.08.2025 שעה 12:33
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'

עמיר אבלס סיכם את תנאיו במ.כ שדרות

קפטן בית"ר נורדיה ישחק העונה בליגה ב', תחת הדרכתו של כחילה. באחרונה החל להתאמן בקבוצה, שתפתח את העונה ב-02/09 במסגרת סיבוב ב' בגביע המדינה

|
עמיר אבלס (יונתן גינזבורג)
עמיר אבלס (יונתן גינזבורג)

אהוד כחילה ועמיר אבלס חוברים זה לזה פעם נוספת. את עונת 2024/25 החולפת פתחו יחדיו בבית"ר נורדיה ירושלים, עד מעברו של המאמן למ.ס דימונה. עתה, הקשר בן ה-33, מי ששימש כקפטן בית"ר נורדיה ירושלים, צפוי להצטרף ב-48 השעות הקרובות למ.כ שדרות, מליגה ב' דרום ב', עמה מתאמן בימים האחרונים.

עמיר אבלס סיים את עונת 2024/25 במקום השני בטבלת ליגה א' דרום, הגיע עד לשלב הפלייאוף מול נציגת הליגה הלאומית, שם הפסיד (5:2) עם חבריו לקבוצה להפועל נוף הגליל, ואם לא די בזאת, הרי שהגיע עם בית"ר נורדיה ירושלים עד לשלב שמינית גמר גביע המדינה, שם הפסידו בבית 4:1 למ.ס אשדוד.

לאחר הפרידה ממומי דהן ואלי דנון מהקבוצה הבוגרת, וכניסתם של דובי גולדברג ושות', החליט אבלס, אחד מהשחקנים הבכירים שעמדו לרשותו של אלירן ממן בעונה החולפת, שלעזוב זו הדרך. 37 הופעות רשם בעונה החולפת במדי בית"ר נורדיה ירושלים, שהפתיעה את עצמה ואת כולם, יש לומר. סיפק שלושה שערים, שהניבו ניצחונות, הן בגביע והן בליגה.

עמיר אבלס עם הכדור (יונתן גינזבורג)עמיר אבלס עם הכדור (יונתן גינזבורג)

את בית"ר נורדיה ירושלים אבלס עוזב לאחר שנתיים רצופות. דרכו בקבוצות בוגרים החלה בליגת העל, כשבעונת 2012/13 היה חלק מהסגל של הפועל קריית שמונה. בהמשך, שיחק בעירוני טבריה, עירוני נשר (ליגה לאומית), הפועל עפולה (לאומית), הפועל בית שאן, הפועל כפר כנא, הפועל מגדל העמק, הפועל הרצליה וכאמור נורדיה ירושלים. מ.כ שדרות תהיה קבוצתו התשיעית בקריירה.

מ.כ שדרות, תחת הדרכתו של אהוד כחילה, תחל את עונת המשחקים 2025/26 במסגרת סיבוב ב' בגביע המדינה בכדורגל. בסיבוב א' הוגרלה הקבוצה כ"חופשית" ועל כן, בסיבוב ב' צפויה לפגוש בביתה (שדרות) את המנצחת בין הפועל אשדוד למכבי עירוני נתיבות, אקסית אהוד כחילה משנים עברו. ב-13/09 תחל הליגה (ב' דרום ב'), כשמ.כ שדרות תפגוש בחוץ את איחוד צעירי אבו גוש.

