ריאל הבהירה לפאס: בונים עליך בעונה הבאה

בריאל מדריד לא מהססים: עתידו של ניקו פאס שייך לבלאנקוס, כך על פי דיווח ב’אס’ הספרדי. הקשר הארגנטינאי בן ה-19, שמשחק בקומו, קיבל הבטחה ברורה, על פיה, בקיץ 2026 הוא חוזר לסנטיאגו ברנבאו. עד אז, עליו להמתין עוד עונה אחת באיטליה.

פאס, שכבר הפך לכוכב בסרייה א’ תחת מאמנו ססק פברגאס, לא מתרגש מהצעות ענק, כולל הצעה של 70 מיליון אירו מטוטנהאם. גם קבוצות נוספות ברחבי אירופה בדקו את מצבו, אך כולן נתקלו בתשובה שלישית. הסיבה לכך פשוטה – לריאל מדריד יש שליטה מלאה על עתידו, עם סעיפי רכישה חוזרת ברורים: 8 מיליון אירו בקיץ הקרוב, 9 מיליון בקיץ 2026 ו־10 מיליון ב־2027.

במועדון מבירת ספרד כבר סימנו את התסריט: בקיץ הבא מדריד תשלם את 9 מיליון האירו ותשיב את הקשר. קומו תרוויח כשלושה מיליון ותהנה משתי עונות של כישרון יוצא דופן, ואילו פאס יחזור לריאל בשל ומנוסה יותר.

"הוא חולם על הברנבאו"

נשיא קומו, מירוואן סווארסו, מודה: "ניקו גדל במדריד וחולם לשחק בברנבאו. כל אירופה כבר יודעת שלמדריד יש את המושכות, להיכנס למלחמת הצעות זה בזבוז זמן".

גם טוטנהאם, שחיפשה חיזוק אחרי כישלון בניסיון להחתים את סאביניו, נתקלה בחומה בצורה. בריאל לא מתכוונים לוותר על פאס, והשחקן עצמו נחוש להמשיך עונה נוספת בקומו תחת צ’סק פברגאס, המאמן שהכי מאמין בו.

ניקו פאס שולח את קומו לניצחון מול לאציו

עיניים על המונדיאל

פאס נולד בטנריפה, אבל בחר בנבחרת ארגנטינה – וכבר רשם הופעות מול בוליביה וברזיל. בעונת מונדיאל, הוא יודע שדווקא המשך המשחק בקומו, כמנהיג וקשר התקפי מוביל, יכול לפתוח בפניו את הדלת לסגל האלביסלסטה.

ססק פברגאס, מאמנו, הסביר: "הרבה שחקנים בוחרים לאן ללכת לפי סיכויי ההופעה בנבחרת, במיוחד בשנה של מונדיאל. דיברתי עם ניקו, והוא נשאר כי כאן הוא משחק, מתפתח ויש לו סיכוי אמיתי להגיע לטורניר".

הקוסם מאגם קומו

בעונה שעברה פאס כבש שישה שערים ובישל תשעה ב-35 משחקים: מעורבות בשער כל 179 דקות בלבד. כבר במחזור הפתיחה של העונה הנוכחית הוסיף שער ובישול מול לאציו. הוא משחק כקשר התקפי וגם באגף הימני, בדיוק בתפקיד שמדריד שואבת ממנו תקוות.

החתמת מסנטנטואנו עצרה את שובו המיידי לסגל הבלאנקוס, אך בריאל לא מסתירים: התכנון הוא להחזיר את פאס בקיץ 2026. עוד שנה של התבשלות באיטליה, ואז החזרה הגדולה. השורה התחתונה היא ברורה: ניקו פאס מחכה לריאל מדריד. וריאל מדריד מחכה לניקו פאס.