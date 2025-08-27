מצא קבוצה: עומר סניור סגר רשמית בהפועל ר"ג

הפועל ר”ג עלתה לכותרות מאתמול (שלישי) בעקבות הבוררות עם מור בוסקילה, אבל בינתיים היא מתחזקת. עומר סניור סגר רשמית אצל האורדונים וישחק בעונה הקרובה בקבוצה של מיכאל זנדברג.

כפי שפורסם ב-ONE, סניור ניהל מו”מ מתקדם עם הפועל ר”ג והוא אמור לחתום רשמית בקרוב. סניור, שבלט בטורניר המונדיאליטו, הפך לאחד הכישרונות הצעירים הבולטים בזמנו, הוא החל את דרכו בהפועל ת”א ואשתקד כבש שער ליגה אחד במדי הפועל חדרה, כאשר רשם 16 הופעות.

הפועל ר”ג פתחה את העונה בתוצאת תיקו מול הפועל עכו, כאשר האורדונים מבינים שהם צריכים חיזוק נוסף לחלק הקדמי ונראה שהם מצאו אותו.