גיבוש בבוקעתא: חדרה פותחת עונה חדשה

בהפועל חדרה אוספים את השברים מהעונה שעברה, לנוכח ירידת הבוגרים ללאומית ולנוכח תוצאותיה עם פתיחת עונת 2025/26 ואם לא די בזאת, למרות שקבוצת הנוער של המועדון הגיעה עד לגמר גביע המדינה לנוער (שם הפסידה למכבי פתח תקווה), הקבוצה של דור לוי מצאה את עצמה מפסידה להפועל עכו במשחק המבחן ויורדת לאחר שנים ארוכות לליגה הלאומית לנוער.

את עונת 2025/26 תפתח הפועל חדרה במסגרת סיבוב א' בגביע המדינה לנוער, כשתצא למשחק חוץ מול עירוני טבריה, משחק שצפוי להתקיים בסוף השבוע של ה-06/09. מי שיעמדו על הקווים יחדיו יהיו מיכה דיין ועוזרו, יאיר בנדר. המטרה ברורה לכל מי שנמצא במועדון: לחזור לליגת העל לנוער כבר בתום העונה הקרובה, אחרת הליגה הלאומית עוד תרדוף אותה שנים קדימה.

נכון לכתיבת שורות אלה, נרשמו בסגל של הפועל חדרה (נוער): נהוראי בוחניק, הראל גברא, עידן גולדשטיין, יהונתן הוכטייל, אורי זרצקי, איתי חן, יהונתן יונה, צח יחבס, עמית כהן, עידו כחלון בש, עופר מינץ, עמית סימן טוב, חאלד עאמר, בשאר עבסאוי, יואב צדוק, יואב קור, ירדן רמות ויואב תורג'מן.

יחד עם זאת, בעונת 2025/26 הקרובה, תמיר פרץ ישמש כמאמן כושר, אופיר בן דוד כאנליסט, משה נחמיאס כמנטליסט ורז זרקא כמאמן שוערים. ישראל צרפתי ישמש כמנהל מקצועי במחלקת הנוער, שי טובול ישמש כמנהל קבוצת הנוער, יעקב רוקח, כמנהל מחלקת הנוער ויניב חכימי כאחראי מחלקת הנוער ומנהל מקצועי בחטיבה הצעירה של הפועל חדרה.

ישראל צרפתי, המנהל המקצועי במחלקת הנוער, ל-ONE: “קבוצת הנוער של הפועל חדרה פתחה את ההכנות לקראת עונת 2025/26, כשהמטרה ברורה – חזרה לליגת העל. השבוע קיימה הקבוצה מחנה אימונים מרוכז בבוקעתא שבצפון הארץ, שם החלה תהליך גיבוש והצבת יעדים מקצועיים. את הקבוצה מאמן מיכה דיין, כשלצדו העוזר יאיר בנדר”.

שי טובול, מנהל קבוצת הנוער של הפועל חדרה, ל-ONE: “קבוצת הנוער של הפועל חדרה, מסיימת בימים אלו מחנה אימונים אשר התקיים בבוקעאתא שברמת הגולן, מתקן איכותי עם מגרש,מכון כושר צמוד, גיבוש לשחקנים ותכנים טקטים ומנטלים”.

“הקבוצה התחזקה במספר שחקני מפתח בעמדות שונות, כאשר שלושת חריגי הגיל לעונה הקרובה יהיו: רועי עמשליו, אורי עומיוף, נועם שמש ובנוסף חתם בשבוע שעבר חלוץ זר - כריסטיאן מגמביה, שיחזק את החלק ההתקפי של הקבוצה”.

מיכה דיין, מאמן קבוצת הנוער של הפועל חדרה, הוסיף ל-ONE: “עונה מאוד מאתגרת, מעניינת מאוד, הליגה השנה תהיה ליגה מאוד חזקה עם שחקנים מוכשרים, קבוצות טובות ועם מאמנים טובים. יהיה מאוד מעניין העונה הזו ונקווה שאנחנו נעמוד במטרה העיקרית שלנו”.