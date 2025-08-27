יום רביעי, 27.08.2025 שעה 17:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

ברדה: זה משחק קשה, נצטרך להרים את הרמה

מאמן הפועל ת"א דיבר לקראת המשחק מול ריינה בשבת: "ההפסד שלהם לא משקף, ניצחו את חיפה שבוע לפני כן". צור: "כבוד להיות בנבחרת, הלוואי שזה יקרה"

|
אליניב ברדה (שחר גרוס)
אליניב ברדה (שחר גרוס)

לאחר עלייתה לגמר גביע הטוטו ולאחר שפתחה את ליגת העל ברגל ימין עם ניצחון 1:2 על העולה החדשה, קריית שמונה, הפועל תל אביב תנסה להמשיך את המומנטום החיובי ולהשיג ניצחון ליגה נוסף במשחק חוץ מול מכבי בני ריינה של סלובודן דראפיץ’ (שבת, 20:15). מאמן האדומים, אליניב ברדה דיבר היום (רביעי) לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור ישיר כאן באתר ONE. 

אליניב ברדה פתח את דבריו: “אני מאוד הייתי רוצה שמור בוסקילה יהיה שחקן של הפועל תל אביב”.

לקראת המשחק מול ריינה: “זה משחק קשה מול יריבה שעשתה תוצאה לא טובה במשחק הראשון, אבל תוצאה לא משקפת. מצפה לנו משחק מאוד קשה מול יריבה טובה שעשתה חיזוקים טובים. נצטרך להיות במיטבנו ולהרים את הרמה, בטח ממה שהצגנו במחצית הראשונה מול קריית שמונה.

אליניב ברדה, "נצטרך להיות במיטבנו" (שחר גרוס)אליניב ברדה, "נצטרך להיות במיטבנו" (שחר גרוס)

“אנחנו רואים את ריינה, היא קבוצה עם מאמן מצוין וזרים טובים. התוצאה לא משקפת, ושבוע לפני הם ניצחו את מכבי חיפה בחוץ. זה יהיה משחק חוץ שלנו, גם הם ירצו לפתוח טוב, ונצטרך לבוא מוכנים”.

על הדחיפה של הקהל במשחק הראשון: “אני כל הזמן רעב, לראות את הקהל מייצר אצלי ואצל השחקנים המון מחויבות. לראות את הדחיפה, המחויבות והדחיפה בטוב וברע גם כשהיינו בפיגור זה לא רגיל. עכשיו אנחנו בליגת העל וצריך להיות ראויים לאוהדים”.

ההרכב שיציב במשחק הקרוב: “יש לנו עוד שלושה אימונים, נראה מי כשיר ומי לא, כולם מתאמנים ברמה טובה מלבד הפצועים, דוגמת רוי קורין שפצוע. רצינו לבנות סגל רחב ותחרותי, וידענו שזה יצריך מאיתנו החלטות לא פשוטות. לאורך זמן קבוצה שרוצה להיות איפה שאנחנו רוצים להיות צריכה תחרות טובה”.

רוי קורין, ייעדר מהמשחק (באדיבות המועדון)רוי קורין, ייעדר מהמשחק (באדיבות המועדון)

בנוגע לרכש להמשך: “מתעסק במה שיש לי ובשחקנים הקיימים. תמיד נרצה להתחזק ולצרף שחקנים בעמדות שנרגיש שחסר לנו. צריך לכבד את השחקנים הקיימים שעושים עבודה טובה, אני לא אתייחס למי שלא נמצא אלא למי שקיים”.

אסף צור שיתף בנוגע לסיטואציה עם מור בוסקילה: “מהרגע הראשון שהוא בא התחברנו אליו, הוא התחבר לכל השחקנים. אלה עניינים משפטיים שאני לא יודע להגיב עליהם. הלוואי שיצטרף אלינו בסופו של דבר”.

אסף צור, "בוסקילה התחבר לשחקנים מהרגע הראשון" (שחר גרוס)אסף צור, "בוסקילה התחבר לשחקנים מהרגע הראשון" (שחר גרוס)

השוער הוסיף: “הפועל תל אביב התחילה תהליך מאז שהבעלים החדש הגיע, אפשר לראות גרף שיפור וראינו בשבת את הפוטנציאל. ברמה האישית אני יכול להעיד על עצמי שהקהל תמיד נותן מוטיבציה כשהוא גם במשחקים הקשים ממשיך לדחוף אותנו, לראיה הצלחנו להפוך את הפיגור והיה כיף לראות את הקהל ולשמוח איתם בסיום”.

האם הוא מצפה לזימון לנבחרת ישראל: “זה כבוד לכל שחקן להיות בנבחרת ישראל, בסוף זו החלטה של המאמן והלוואי שזה יקרה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלונגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */