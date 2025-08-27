ברדה: זה משחק קשה, נצטרך להרים את הרמה

לאחר עלייתה לגמר גביע הטוטו ולאחר שפתחה את ליגת העל ברגל ימין עם ניצחון 1:2 על העולה החדשה, קריית שמונה, הפועל תל אביב תנסה להמשיך את המומנטום החיובי ולהשיג ניצחון ליגה נוסף במשחק חוץ מול מכבי בני ריינה של סלובודן דראפיץ’ (שבת, 20:15). מאמן האדומים, אליניב ברדה דיבר היום (רביעי) לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור ישיר כאן באתר ONE.

אליניב ברדה פתח את דבריו: “אני מאוד הייתי רוצה שמור בוסקילה יהיה שחקן של הפועל תל אביב”.

לקראת המשחק מול ריינה: “זה משחק קשה מול יריבה שעשתה תוצאה לא טובה במשחק הראשון, אבל תוצאה לא משקפת. מצפה לנו משחק מאוד קשה מול יריבה טובה שעשתה חיזוקים טובים. נצטרך להיות במיטבנו ולהרים את הרמה, בטח ממה שהצגנו במחצית הראשונה מול קריית שמונה.

אליניב ברדה, "נצטרך להיות במיטבנו" (שחר גרוס)

“אנחנו רואים את ריינה, היא קבוצה עם מאמן מצוין וזרים טובים. התוצאה לא משקפת, ושבוע לפני הם ניצחו את מכבי חיפה בחוץ. זה יהיה משחק חוץ שלנו, גם הם ירצו לפתוח טוב, ונצטרך לבוא מוכנים”.

על הדחיפה של הקהל במשחק הראשון: “אני כל הזמן רעב, לראות את הקהל מייצר אצלי ואצל השחקנים המון מחויבות. לראות את הדחיפה, המחויבות והדחיפה בטוב וברע גם כשהיינו בפיגור זה לא רגיל. עכשיו אנחנו בליגת העל וצריך להיות ראויים לאוהדים”.

ההרכב שיציב במשחק הקרוב: “יש לנו עוד שלושה אימונים, נראה מי כשיר ומי לא, כולם מתאמנים ברמה טובה מלבד הפצועים, דוגמת רוי קורין שפצוע. רצינו לבנות סגל רחב ותחרותי, וידענו שזה יצריך מאיתנו החלטות לא פשוטות. לאורך זמן קבוצה שרוצה להיות איפה שאנחנו רוצים להיות צריכה תחרות טובה”.

רוי קורין, ייעדר מהמשחק (באדיבות המועדון)

בנוגע לרכש להמשך: “מתעסק במה שיש לי ובשחקנים הקיימים. תמיד נרצה להתחזק ולצרף שחקנים בעמדות שנרגיש שחסר לנו. צריך לכבד את השחקנים הקיימים שעושים עבודה טובה, אני לא אתייחס למי שלא נמצא אלא למי שקיים”.

אסף צור שיתף בנוגע לסיטואציה עם מור בוסקילה: “מהרגע הראשון שהוא בא התחברנו אליו, הוא התחבר לכל השחקנים. אלה עניינים משפטיים שאני לא יודע להגיב עליהם. הלוואי שיצטרף אלינו בסופו של דבר”.

אסף צור, "בוסקילה התחבר לשחקנים מהרגע הראשון" (שחר גרוס)

השוער הוסיף: “הפועל תל אביב התחילה תהליך מאז שהבעלים החדש הגיע, אפשר לראות גרף שיפור וראינו בשבת את הפוטנציאל. ברמה האישית אני יכול להעיד על עצמי שהקהל תמיד נותן מוטיבציה כשהוא גם במשחקים הקשים ממשיך לדחוף אותנו, לראיה הצלחנו להפוך את הפיגור והיה כיף לראות את הקהל ולשמוח איתם בסיום”.

האם הוא מצפה לזימון לנבחרת ישראל: “זה כבוד לכל שחקן להיות בנבחרת ישראל, בסוף זו החלטה של המאמן והלוואי שזה יקרה”.