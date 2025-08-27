אכזבה בב"ש מוונטורה: "עדיין לא הביע חרטה"

בהפועל באר שבע ממשיכים להתמודד עם הסערה סביב לוקאס ונטורה. הקשר הברזילאי, שעשה דין לעצמו בוקר משחק פתיחת העונה נגד מכבי נתניה ולא הגיע לבית המלון של הקבוצה, יעמוד היום (רביעי) בפני ועדת משמעת פנימית במועדון, במסגרתה הוא צפוי לקבל קנס כספי מקסימלי בסך 5000 יורו. בבאר שבע מקווים שהצעד הזה יעביר מסר ברור לשחקן המועדון לא מתכוון לשחרר אותו במסגרת התנאים הקיימים.

נכון לעכשיו, ונטורה לא יצר קשר עם אנשי הקבוצה, לא הביע חרטה ולפי דרך הפעולות שלו ושל סוכניו הוא נחוש עדיין לעזוב. סביבתו הקרובה לוחצת עליו לעזוב, כאשר גם אשתו אינה מעוניינת להמשיך את חייה בישראל, מה שמגביר את המתח סביבו. מנגד, הלדר לופס ומיגל ויטור ניסו לשכנעו, ללא הצלחה.

בבאר שבע זועמים על סוכנו הפורטוגלי של ונטורה, שלטענתם הוביל את המהלך כולו ודחף לניסיון המעבר. נכון לעכשיו, פורטאלזה הברזילאית לא שיפרה את ההצעה שהגישה – 2.2 מיליון יורו, סכום שמתחלק בין הפועל ב"ש לבין פורטימוננסה הפורטוגלית.

בתוך כך, הקבוצה הייתה אתמול ביום חופש ותשוב היום לאימונים לקראת משחק הליגה הקרוב מול עירוני טבריה במוצאי שבת.