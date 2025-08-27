בני ריינה מעוניינת בשחקנה של דינמו קייב

עונת 2025/26 בליגת העל כבר נפתחה, אך חלון ההעברות עדיין פתוח וקבוצות מחפשות לעשות חיזוקים של הרגעים האחרונים ולהשלים את החסר בסגלים רגע לפני תום החלון.

בבני ריינה מקווים לבצע רכש מרשים במיוחד לחלק הקדמי, כשסימנו את חלוצה של דינמו קייב, יריבת מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, אריק רמירז, שלא היה חלק מהסגל של הקבוצה האוקראינית ב-1:3 של הצהובים במפגש הראשון מבין השניים.

במהלך הקריירה הספיק החלוץ מוונצואלה לשחק בין היתר גם בסלובן ברטיסלבה הסלובקית, וספורטינג חיחון הספרדית, ובמדי הקבוצה האוקראינית רשם בסך הכל 20 הופעות, בהן כבש ארבעה שערים והוסיף עוד בישול אחד. כעת ניתן לראות האם ההתעניינות אכן תבשיל לעסקה והחלוץ יצטרף לקבוצה של סלובודן דראפיץ’.