קאני תמורת שחקן או שניים מחיפה בנוסף לכסף

מעברו של סילבה קאני למכבי חיפה לא יורד מהכותרות ובבית״ר ירושלים מבהירים כי לא יבוצע שום מהלך לפני המשחק בין הקבוצות ביום ראשון. בבירה מבינים כי המעבר הזה כמעט ובלתי נמנע נוכח ההתנהלות של קאני והרצון לעבור למקום שבו יקבל יותר דקות משחק.

שיחות בין נציגי חיפה לבית״ר כבר החלו, האוהדים של הצהובים שחורים מתוסכלים מהאפשרות שבית״ר תחזק את הירוקים, אבל הנסיבות הפעם הן שמדובר בעסקה משתלמת לקבוצה של ברק אברמוב, בטח כשסילבה קאני לא מרוצה ממעמדו בקבוצה.

במסגרת העסקה, על הפרק מעבר של אחד או שניים משחקני מכבי חיפה לבית”ר בנוסף לסכום כספי. כמות הסכום תהיה תלויה בשחקנים שיעברו מחיפה לירושלים. השמות שעלו: עילאי חג’ג’, פדראו וסוף פודגוראנו.

סילבה קאני ודולב חזיזה (שחר גרוס)

״אם יהיו התפתחויות, זה יקרה אחרי המשחק ביום ראשון, יש פה על הפרק עסקה שתצא לפועל כי שני הצדדים מעוניינים בה״, אומר גורם המעורב בשיחות בין חיפה לבית”ר.