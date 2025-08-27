גריטה בשיחות מתקדמות עם אוניברסיטטה קלוז'

בצל הסערה סביב לוקאס ונטורה והחיפוש אחר זרים שיחזקו את הקבוצה, בהפועל באר שבע ממשיכים לעבוד בכל הכוח על עיצוב הסגל לעונה הקרובה. אחד השחקנים שכרגע תופס מקום במצבת ששת הזרים העדכנית הוא ארנולד פול גריטה, שלא נמצא בתוכניות של רן קוז'וק.

גריטה מחפש קבוצות בליגה הרומנית ול-ONE נודע שהקבוצה איתה הוא מנהל מגעים מתקדמים מאוד היא אוניברסיטטה קלוז'. בין הצדדים יש שיחות מתקדמות כשבירת הנגב מקווים שזה יהיה הרגע שהוא גם ישלים את המעבר לאור העובדה שכבר הגיעו לו מספר הצעות אותן סרב.

גריטה, שמחזיק בחוזה אסטרונומי של 350 אלף יורו לעונה, מקווה להגיע להסדר עם פיצוי עם הנהלת באר שבע וכך יפנה מקום בסגל.