ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

גריטה בשיחות מתקדמות עם אוניברסיטטה קלוז'

החלוץ במגעים מתקדמים מול הקבוצה הרומנית ובבירת הנגב מקווים שיסגור על מנת לפנות מקום לזר נוסף בסגל, לאחר שכבר סירב למספר הצעות שהגיעו אליו

|
פול גריטה שומר על הכדור (אורן בן חקון)
פול גריטה שומר על הכדור (אורן בן חקון)

בצל הסערה סביב לוקאס ונטורה והחיפוש אחר זרים שיחזקו את הקבוצה, בהפועל באר שבע ממשיכים לעבוד בכל הכוח על עיצוב הסגל לעונה הקרובה. אחד השחקנים שכרגע תופס מקום במצבת ששת הזרים העדכנית הוא ארנולד פול גריטה, שלא נמצא בתוכניות של רן קוז'וק.

גריטה מחפש קבוצות בליגה הרומנית ול-ONE נודע שהקבוצה איתה הוא מנהל מגעים מתקדמים מאוד היא אוניברסיטטה קלוז'. בין הצדדים יש שיחות מתקדמות כשבירת הנגב מקווים שזה יהיה הרגע שהוא גם ישלים את המעבר לאור העובדה שכבר הגיעו לו מספר הצעות אותן סרב. 

גריטה, שמחזיק בחוזה אסטרונומי של 350 אלף יורו לעונה, מקווה להגיע להסדר עם פיצוי עם הנהלת באר שבע וכך יפנה מקום בסגל.

