לאזטיץ': "עזו? אין תגובה". השחקן צפוי להתאמן

אתמול חשפנו כאן ב-ONE לראשונה כי קשר מכבי תל אביב, אורי עזו, שלח מכתב חריף להנהלת המועדון באמצעות עורך דינו, שי אליאס, ובו דרישה מיידית לשחררו מהקבוצה. במכתב נטען כי השחקן הפך למנודה ונפגע אנושות בזכויותיו כשחקן וכעובד.

היום (רביעי), במסיבת העיתונאים לקראת המשחק מול דינמו קייב מחר (חמישי, 21:00) במסגרת פלייאוף מוקדמות הליגה האירופית, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ נשאל על הסאגה מול השחקן הצעיר, כשתשובתו הייתה: “אין תגובה”. בינתיים, השחקן, שהגיע למתחם האימונים בקריית שלום, צפוי לקחת חלק באימון.

כזכור, עיקר הטענות של עזו מתמקדות באירועים שהחלו בקיץ האחרון. עם פתיחת האימונים גילה עזו כי שמו לא נכלל בסגל שיצא למחנה האימונים בבודפשט. לטענתו, למרות שהשיג אישור מהצבא ונערך לנסיעה, ברגע האחרון נודע לו כי אינו טס עם הקבוצה. בהמשך, כך לפי המכתב, נאסר עליו להיכנס לחדר האפסנאות והאוכל, נקבעו לו אימונים נפרדים בשעות מנוגדות לשאר הסגל, והוא נדרש להתאמן ללא צוות רפואי ובתנאים משפילים.