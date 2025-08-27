ערב גביע המדינה: מה עם הסגלים בליגה א'?

יש למה לחשוש? הקיץ היה רווי בהחתמות, אך נכון לבוקר זה (רביעי) טרם אושרו מרבית שחקני קבוצות ליגה א' צפון ודרום, כיממה לפני פתיחת משחקי סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל לעונת 2025/26. הערב (רביעי) בשעה 19:30 תארח מ.כ. ירושלים את מ.כ. צעירי טירה בהר חומה (סינתטי), כשבעוד לירושלמים סגל די מלא שאושר, לטירה אושרו שישה שחקנים עד כה.

מ.כ ירושלים ומ.כ. צעירי טירה מצטרפות לעוד ארבע קבוצות להן אושרו מספר שחקנים. למ.כ. ירמיהו אושרו, לבינתיים, צמד שחקנים בלבד, למ.כ. כפר סבא אושרו ארבעה שחקנים, להפועל עירוני כרמיאל אושרו 15 שחקנים ולמכבי נווה שאנן אושרו 30 שחקנים, כך שנדמה כי זו הקבוצה היחידה לה סגל מלא לקראת פתיחת משחקי הגביע בסופ"ש הנוכחי.

סגלה של מ.כ ירושלים, לעת עתה: ירין אברהם, רועי בהרי, רז ברוכיאן, דניאל גרץ, תומר הרן, דניאל ואקנין, אושר זכאי, אוראל חורב, דוד טיוליאקוב, תום יחזקאל, סהר יחזקאלי, דוד ישי, מידן כהן, רועי כהן, גיא לוי, יואב ליברוס, עמית מוסרי, אביהו עזר, רועי פדידה, איתי פז, שגיא קבילו ומתן שוורץ.

דוד טיוליאקוב (באדיבות אייל עמר, המדיה של מ.כ. ירושלים)

סגלה של מ.כ צעירי טירה, לעת עתה: דוראי אלפקי אחמד, עדי בן עמי, מתן דהדי, אברהים זועבי מהדי, אורי טקו וגלאל תאיה.

סגלה של מ.כ ירמיהו חולון, לעת עתה: נתנאל אלגרסי ורוי בנבניסטי.

סגלה של מ.כ כפר סבא, לעת עתה: טל בנש, ירין חדד, לב כהן ואיתמר עוזר.

סגלה של הפועל עירוני כרמיאל, לעת עתה: לירון אזולאי, איתי ארזי, גיא בן לולו, אינן גונסלס, תומר הרשקוביץ, עומרי וגנר, דביר מזרחי, מחמוד חסאן, מוחמד כנעאן, סראג' נסאר, מוחמד פוקרא, יוסי פרידמן, איהאב שאמי, אכראם שריח ועומר תורג'מן.

הפועל עירוני כרמיאל (באדיבות המדיה של המועדון)

סגלה של מכבי נווה שאנן, לעת עתה: נמיר אגא, עומר אלעאל, אור אשל, באסל בדארנה, תומר בן כליפא, עומר גנאים, אליעד דיין, עבד אל כרים דעייף, יהונתן זגורי, קייס זועבי, ליאב זלקינד, קאסם חלף, מאור יצחק, שאדי כבהא, מוחמד כבהה, מור מלאך, סולומון מאמו, נדב מוסינקו, אמין מחאג'נה, היתם מחאג'נה, עומר מחאג'נה, רפי סיטון, נאאל עויסאת, איהב עויקר, עווד עמאש, יובל פוקס, אופק פרץ, רועי יאנקובסקי, מריק שמחייב ומחמוד תלס.

ליגה א' דרום, גביע המדינה, סיבוב ה':

מ.כ ירושלים – מ.כ צעירי טירה (27/08, ירושלים הר חומה סינתטי, 19:30)

מ.ס דימונה – הפועל אזור (28/08, דימונה, 18:30)

הפועל הרצליה – מ.כ כפר סבא (28/08, אצטדיון טוטו הרצליה, 20:00)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירמיהו חולון (29/08, ירושלים עמק הארזים 2, 13:30)

אימון בית"ר נורדיה ירושלים (פרטי)

בית"ר יבנה – מכבי יבנה (29/08, אצטדיון טוטו יבנה, 13:30)

מכבי קריית גת – הפועל מרמורק (29/08, קריית גת כרמי גת, 14:30)

מכבי קריית מלאכי – מכבי עירוני אשדוד (01/09, אצטדיון נינו קריית מלאכי, 20:00)

ליגה א' צפון, גביע המדינה, סיבוב ה':

מכבי נוג'ידאת – הפועל מגדל העמק (28/08, חדרה מתחם אימונים סינתטי, 21:15)

מכבי נווה שאנן – מ.ס צעירי כפר כנא (29/08, חדרה מתחם אימונים, 11:30)

צעירי אום אל פאחם – הפועל בית שאן (29/08, נוף הגליל סינתטי חדש, 14:00)

צעירי אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס (29/08, כרמיאל, 14:00)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל אום אל פאחם (29/08, באקה אל גרבייה סינתטי, 14:30)

עירוני נשר – מכבי אחי נצרת (29/08, חדרה מתחם אימונים סינתטי, 14:30)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה (30/08, חדרה מתחם אימונים, 14:00)

מכבי אתא ביאליק – מ.ס. טירה (טרם נקבעו יום ושעה)