ליסב עיסאת פרק את הכתף ויחמיץ את בית"ר

בלם מכבי חיפה, ליסב עיסאת, פרק אתמול (שלישי) את הכתף במהלך האימון וצפוי להיות חודש מחוץ למגרשים. הוא היה מתוכנן לפתוח מול בית"ר ירושלים ועכשיו מי שנמצא בתמונת ההרכב יהיה שון גולדברג שחזר בעצמו מפציעה. זו של עיסאת באה על רקע זימונו לסגל הנבחרת הצעירה של ישראל, בו נכללו גם איאד חלאילי וליאור קאסה.

בתוך כך, אחרי שתחתים את סילבה קאני בשבוע הבא, כאן לא תם הרכש של מכבי חיפה, שם מצפים לשמוע ממוחמד אבו פאני שהוא רוצה להגיע. במקביל נמשך הניסיון לצרף קשר זר איתו חיפה מנהלת מו"מ בשבוע האחרון, אבל טרם הגיעו להסכמה מלאה מול המועדון בו משחק השחקן.

ליאור רפאלוב שזוכה ליד חופשית מהבוס יעקב שחר, מודע לכך שצירוף קאני, קשר זר ואולי אבו פאני יהפכו את מכבי חיפה לאחת המועמדות העיקריות לאליפות יחד עם מכבי ת"א והפועל ב"ש.

סילבה קאני ודולב חזיזה (שחר גרוס)

בימים הקרובים חיפה אמורה לשחרר את קסנדר סברינה לקבוצה בחו"ל. לא מהנמנע שהירוקים והשחקן יגיעו להסדר של פיצוי כדי להיפרד, כפי שקרה עם חלק לא מבוטל מ-14 השחקנים שעזבו בתחילת העונה.

חיפה עצמה חזרה אתמול להתאמן וההתלבטות העיקרית של המאמן דייגו פלורס לקראת בית"ר היא האם להמשיך ולשחק עם קישור מעובה שכולל את גוני נאור, איתן אזולאי ועלי מוחמד או ללכת על קישור יותר יצירתי עם מתיאס נהואל על חשבון נאור. בחלק הקדמי ההתלבטות היא בין ג’ורג’ה יובאנוביץ' לטריבנטה סטיוארט, שכל אחד מהם כבש שער בניצחון 0:4 על מכבי בני ריינה. אגב, במועדון הבהירו לחלוץ הצעיר עומר דהן כי הוא נשאר בסגל הקבוצה.