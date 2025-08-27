עמדה במטרה: על סיפורה המופלא של קייראט

קאספר שמייכל הוא בן של אגדה, ואגדה בעצמו. הוא גם טוב בהדיפת פנדלים. זה שוער שעצר את הפנדל של לוקה מודריץ' בשמינית גמר מונדיאל ואת הפנדל של הארי קיין בחצי גמר אליפות אירופה. בפרמייר ליג הוא הדף בעיטות מהנקודה הלבנה שביצעו רובין ואן פרסי, רומלו לוקאקו, סרחיו אגוארו ומוחמד סלאח. השנה הוא עצר גם את כריסטיאנו רונאלדו בליגת האומות. זה לא דבר של מה בכך לעמוד מול הדני הענק הזה בדו קרב פנדלים על העליה לליגת האלופות. זה אתגר כביר. עופרי ארד לא התרגש במיוחד. הוא הכניע את שמייכל בקלילות וסייע לקייראט לחולל סנסציה גדולה מאוד.

זה עניין של אופי. זו מהות ההצלחה המסחררת של ארד ודן גלזר בדרך להעפלה לשלב הליגה בצ'מפיונס ליג, כנגד כל הסיכויים. אלופת קזחסטן לא הציגה כדורגל מזהיר וסוחף בעודה מדיחה 4 יריבות במוקדמות. היא הבקיעה שער בודד ב-4 משחקי חוץ. ב-4 המפגשים מול סלובן ברטיסלאבה וסלטיק בשלבי ההכרעה, היא מצאה את הרשת פעם אחת ב-240 דקות, וגם זה בפנדל. מאידך, היא גם ספגה רק פעם אחת ב-240 דקות אלה. הדגש הושם על ארגון, משמעת, נחישות והקפדה טקטית כדי למנוע עד כמה שניתן מהיריבות העדיפות לפתח התקפות ראויות.

בהקשר זה, חשיבותם של ארד וגלזר בקישור המרכזי הייתה עצומה. המשימות החשובות ביותר שלהם נעוצות בהגנה, ולא בהתקפה. הם סוגרים את השטחים ומפעילים את הלחץ. הם הלב הפועם של הקבוצה שנהנית לתסכל את היריב. "במונחים של הליגה הקזחית הם שחקנים מצוינים שתורמים המון. מעריכים אותם מאוד כאן", מספר העיתונאי המקומי אלכסנדר סטרלניקוב. בקמפיין האירופי הנוכחי, זה עבד מעל ומעבר לציפיות האופטימיות ביותר.

עופרי אאד מול ליאם סקאלס. עבודה אדירה יחד עם גלזר (רויטרס)

קייראט נתפסה כאנדרדוג עוד מול אולימפיה לובליאנה בסיבוב הראשון, אבל חילצה 1:1 בסלובניה והשיגה 0:2 באלמאטי. היא הפסידה 2:0 לקואופיו בפינלנד ונראתה בדרך להדחה, אך ביצעה קאמבק ביתי מפואר עם 0:3. היא גירדה 0:1 על סלובן במשחק הראשון, ואז ביזבזה זמן בכל דרך אפשרית בגומלין כאשר פיגרה 1:0, הגיעה איכשהו לפנדלים ועלתה. ואז באו גם הקרבות מול סלטיק. לאלופת סקוטלנד לא היה ספק לגבי התוצאה, וההנהלה אפילו השאירה את סוגיית רכישת שחקני חיזוק בהתקפה עד שההעפלה תובטח. היא לא הובטחה, כי קייראט שמרה על 0:0 בגלזגו לפני שבוע, ואז שוב 0:0 ביתי אתמול. ואז היא שוב ניצחה בפנדלים, עם כוכב חדש בין הקורות.

דן גלזר (רויטרס)

כאן נעוץ ההיבט היפה ביותר של ההישג הכביר הזה, כי שניים מהשחקנים החשובים ביותר של קייראט לא היו אתמול על הדשא. הראשון הוא דסטן סטפאייב, ילד הפלא שחגג החודש את יום הולדתו ה-17. החלוץ הנייד הוא מטובי הכישרונות בעולם שנולדו ב-2008, וצ'לסי כבר החתימה אותו לקראת העתיד – הוא יעבור ללונדון בעוד שנה כאשר יהיה בן 18. בינתיים, הוא היה הכובש הפורה של קייראט במוקדמות ליגת האלופות.

הוא הבקיע נגד אולימפיה, התחיל את הקאמבק מול קואופיו, ואפילו קיבל את האחריות לבצע את הפנדל שהביא ניצחון על סלובן בזמן פציעות. לפני שבוע, ספג סטפאייב צהוב מיותר ממש בשניות האחרונות של המשחק בסלטיק פארק, והיה זה כרטיסו השלישי בטורניר. הוא תפס את הראש כאשר הבין שלא יוכל לעזור בגומלין, ובלעדיו החוד של קייראט היה הרבה יותר חיוור ופחות יצירתי. כעת מאושרים אנשי צ'לסי שהוא יקבל ניסיון מעשי בליגת האלופות, לפני שהכחולים מקבלים אותו לשורותיהם.

עופרי ארד ודסטאן סטאפייב (רויטרס)

השני הוא השוער הבכיר אלכסנדר זארוצקי שנפצע בברכו בגלזגו בשבוע שעבר, ולא ישחק כנראה עד סוף 2025. במקומו נזרק למים העמוקים טמירלן אנארבקוב – בוגר אקדמיה בן 21 שבילה את העונה שעברה בהשאלה בז'ניס הצנועה מהתחתית. יודעי דבר מספרים כי סקאוטים איטלקים קיבלו דיווחים על יכולותיו של אנארבקוב כבר מזמן, אבל עבור קהל האוהדים הקזחי הוא היה אלמוני למדי עד החודש. מי היה מאמין שהוא יהפוך לגיבור לאומי בערב קסום ומכונן? הצלותיו של השוער הצעיר במחצית השנייה ובהארכה איפשרו לקייראט לשמור שוב על רשת נקיה מול התקפה חלשה למדי של הסקוטים, ואז הוא עצר 3 פנדלים בדו קרב בזינוקים בהם גם שמייכל יכול לקנא. מי יודע, אולי צ'לסי תשים עכשיו עין גם עליו.

וכך, הפכה קייראט לקבוצה הקזחית השנייה בליגת האלופות. הראשונה הייתה אסטנה שהעפילה לשלב הבתים לפני עשור, צברה בו 4 נקודות בזכות תוצאות תיקו מל אתלטיקו מדריד, בנפיקה וגלאטסראי. אסטנה היא קבוצה חדשה שנוסדה ב-2009, ואילו קייראט היא המועדון המפואר ביותר בתולדות המדינה. בעידן ברית המועצות, זו הייתה סוג של נבחרת קזחסטן שבילתה שנים לא מבוטלות בליגה הסובייטית הבכירה. אחרי התפרקות האימפריה, היא הייתה אמורה לשלוט ביד רמה בליגה העצמאית, אך נקלעה לקשיים כלכליים בשל ניהול כושל, ובשלב מסוים התדרדרה מאוד והייתה על סף פשיטת רגל.

התערבות של אוליגרכים מקומיים הצילה אותה מהיעלמות, אבל הדרך למעלה לא הייתה קלה, ואסטנה שלטה ביד רמה בליגה הקזחית בעשור הקודם. אוהדי קייראט התקשו להשלים עם המצב, והעפלתה של היריבה לצ'מפיונס ליג הייתה קשה לעיכול עבורם. עכשיו, סוף כל סוף, הם יכולים להרגיש שהסדר הנכון הוחזר, והם שוב צועדים בראש המחנה.

זו הייתה המטרה של איש העסקים קייראט בורנבאייב שהשתלט על המועדון לפני כ-15 שנה והבטיח להובילו לפסגות. "נשחק בשלבים המכריעים של ליגת האלופות", הוא הצהיר. המנכ"ל קנאט טולקוב קבע אז: "נביא אנשי מקצוע אמיתיים שיטפלו בכל התחומים. נציג כדורגל ראוותני ומושך עם רוח ווינרית ונחזיר את האוהדים ליציעים". ואכן, הניהול השתפר מאוד, וקייראט אף הביאה לאלמאטי כוכבים בולטים. אנדריי ארשבין שיחק שם בצוותא עם אנטולי טימושצ'וק, שיאן ההופעות של נבחרת אוקראינה. אחריהם הגיע גם החלוץ הברזילאי המפורסם ואגנר לאב, איתו גברה הקבוצה על מכבי חיפה במוקדמות ליגת האלופות ב-2021 (העסק נגמר אז בהדחה לשלב הבתים בקונפרנס ליג). היו שם גם מאמנים בעלי שם – ולדימייר וייס הסלובקי וקורבן ברדייב שהוביל בזמנו את רובין קאזאן לאליפויות רוסיה.

ובכל זאת, הצלחה בזירה האירופית לא הייתה אז, ובתקופה האחרונה צומצמו ההשקעות. כאשר חתם ארד בקייראט בתחילת 2023, הוא הגיע לקבוצה שסיימה את העונה הקודמת במקום הרביעי עם הפרש שערים שלילי, וההרפתקה הזו לא נראתה על הנייר כקידום מקצועי בהשוואה למכבי חיפה. גלזר הצטרף אליו בתחילת השנה אחרי שקייראט זכתה באליפות, אבל אפילו אז עבורו זה הרגיש כמו התפשרות. בעמדת המאמן הוא מצא את רפאל אורזבאחטין שהועסק עד לא מכבר כעוזר ולא התקרב לכאורה לקרסוליו של ברדייב. בסגל לא רואים את ארשבין ואת ואגנר לאב, והשם הגדול הוא הבלם הבלארוסי הוותיק אלכסנדר מרטינוביץ'. זה לא היה נוצץ במיוחד.

אבל הנה לכם התפנית – דווקא עכשיו הם עשו את זה. דווקא עם שני הישראלים, שהתאקלמו מצוין והפכו למנהיגים, חוללה קייראט את הסנסציה, וכעת תזכה לאור הזרקורים על הבמה הגדולה. לנו תהיה עכשיו נציגות מכובדת בצ'מפיונס ליג, וההישג הזה מתוק עוד יותר לנוכח הזדהות המוחלטת של האולטראס של סלטיק עם חמאס. הם נסעו לקזחסטן כדי לראות את ארד מכניע את שמייכל ולחזור לסקוטלנד עם הזנב בין הרגליים. עכשיו תהפוך קייראט לקבוצה פופולרית בישראל, ונוכל להחזיק אצבעות לסטפאייב ואנארבקוב במשחקים מול מועדוני הפאר של אירופה.