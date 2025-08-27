יום רביעי, 27.08.2025 שעה 08:55
בארסה דורשת על פרמין לפחות 70 מיליון אירו

דיווח: צ'לסי נתנה לקשר 48 שעות כדי להחליט אם לעבור ללונדון ומארסקה שוחח איתו פעמיים. הספרדי לא התכוון לעזוב, אבל כעת הוא שוקל זאת ברצינות

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

ברצלונה כבר נאלצה להקריב בעבר כדי להתמודד עם בעיית רישום השחקנים עקב המצב הכלכלי הקשה שלה. אילקאי גונדואן, למשל, אולץ לעזוב בזמנו בדיוק מהסיבה הזו וייתכן שגם פרמין לופס ימצא את עצמו בפרמייר ליג בעונה הקרובה. עם זאת, בבארסה לא מתכוונים למכור את הקשר בעבור סכום נמוך מ-70 מיליון אירו, כך לפי דיווח בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני.

כל זה מגיע על רקע שורת דיווחים והתפתחויות בנוגע לקשר החל מאתמול, לפיהם צ’לסי מעוניינת בו מאוד. לפי ‘מונדו דפורטיבו’, בבארסה רגועים בנוגע לעתידו של פרמין, אבל בספרד דווח גם שהקשר בן ה-22, שלא התכוון לעזוב, כן בוחן את ברצינות את האפשרות של מעבר ללונדון.

פורמלית, בארסה עדיין לא קיבלה הצעה מצ’לסי, אבל בקטלוניה מודעים לכך שהלונדונים עוקבים אחרי פרמין מזה זמן רב. עוד דווח כי נכון לעכשיו אין הצעה קונקרטית, ושלא ישקלו למכור את הקשר, אלא אם הוא עצמו יבקש לעזוב - וגם אז, רק בתמורה לסכום משמעותי שמתאים לרמות המחירים המקובלות בפרמייר ליג.

מבוקש. פרמין לופס (IMAGO)מבוקש. פרמין לופס (IMAGO)

צ’לסי הפכה לאחת הקבוצות הפעילות ביותר בחלון ההעברות הנוכחי. עד כה השקיעה הקבוצה האנגלית כ-280 מיליון אירו ברכישת 18 שחקנים, אך במקביל הצליחה לאזן את התקציב בזכות 23 עזיבות. בין השמות הבולטים שהצטרפו אפשר למצוא את ז'ואאו פדרו (64 מיליון אירו), ג’יימי גיטנס (56), יורל האטו (45), ליאם דלאפ (35.5) ואסטבאו (34).

בקטלוניה דיווחו שצ’לסי הציבה לפרמין אולטימטום של 48 שעות להחליט אם הוא מוכן לעבור לסטמפורד ברידג’. אם יענה בחיוב, הבלוז יגישו הצעה רשמית לברצלונה – הצעה שתאלץ להיות הגבוהה ביותר של הקיץ כדי לשכנע גם את אלופת ספרד וגם את השחקן.

אתמול דובר בספרד על הצעה של 50 מיליון אירו מצד צ’לסי, אבל כאמור, בבארסה מצפים ליותר מזה. כמו כן פורסם שפרמין מרוויח כיום בקטלוניה שכר של שישה מיליון אירו בעונה, בעוד צ’לסי תציע לו 15 מיליון אירו בנוסף לדקות רבות יותר. בספרד סיפרו גם שצ’לסי הודיעה לבארסה שהמאמן אנצו מארסקה שוחח עם פרמין פעמיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
