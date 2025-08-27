יום רביעי, 27.08.2025 שעה 09:51
ספורט אחר  >> טניס

מונפיס הודח, זברב, אוז'ה אליאסים ודה מינור עלו

אליפות ארה"ב: ספיולין ניצח 4:6, 6:2, 1:6, 6:3 ו-4:6 את הצרפתי ויפגוש את הקנדי, גם פול, בורג'ס וציציפאס עלו, באוטיסטה אגוט בחוץ. גוף ניצחה

פליקס אוז'ה אליאסים (רויטרס)
פליקס אוז'ה אליאסים (רויטרס)

אליפות ארה"ב הפתוחה נמשכה גם הלילה (בין שלישי לרביעי). גאל מונפיס הצרפתי המדורג 49 בעולם הודח על ידי רומן ספיולין (94), שניצח 4:6, 6:2, 1:6, 6:3 ו-4:6. מונפיס סיים את דרכו בסיבוב הראשון בגראנד סלאם לראשונה מאז אליפות אוסטרליה ב-2021.

ספיולין מצידו יפגוש בשלב הבא את פליקס אוז’ה אליאסים הקנדי (27), שניצח את בילי האריס הבריטי (151) בשלוש מערכות: 4:6, 6:7 (8) ו-4:6. גם אלכס דה מינור האוסטרלי (8) העפיל לשלב הבא ועשה את זה עם 3:6, 4:6 ו-4:6 על בן ארצו, כריסטופר אוקונל (81).

טומי פול האמריקאי (14) לא נתקל בבעיות מיוחדות בדרך ל-3:6, 3:6 ו-1:6 על אלמר מולר הדני (109) תוך פחות משעתיים. בשלב הבא פול יפגוש את נונו בורג’ס הפורטוגלי (41), שהדיח את ברנדון הולט האמריקאי (110) עם 4:6, 2:6 ו-3:6.

טומי פול (רויטרס)טומי פול (רויטרס)

גם סטפנוס ציציפאס היווני (28) בסיבוב השני – אחרי ניצחון 6:4, 0:6, 1:6 ו-6:7 (5) על אלכסנדר מולר הצרפתי (38). לעומת זאת, רוברטו באוטיסטה אגוט הספרדי (47) הודח אחרי הפסד 7:5, 6:2, 5:7 ו-6:4 לג’ייקוב פרנלי הבריטי (60). יריבו הבא יהיה אלכסנדר זברב (3), שניצח 2:6, 6:7 (4) ו-4:6 את אלחנדרו טאבילו הצ’יליאני (122).

בנשים, קוקו גוף האמריקאית (3) הדיחה את איילה טומליאנוביץ’ האוסטרלית (79) עם 4:6, 7:6 (2) ו-5:7. בסיבוב השני גוף תפגוש את דונה וקיץ’ הקרואטית (49), שגברה על ג’סיקה בוסאס מניירו (40) 6:3, 5:7 ו-3:6.

קוקו גוף (IMAGO)קוקו גוף (IMAGO)

נאומי אוסקה היפנית (24) ניצחה בלי יותר מדי בעיות את גרין מינן הבלגית (106) 3:6 ו-4:6. יריבתה הבאה תהיה היילי בפטיסט האמריקאית (47), שגברה 5:7 ו-3:6 על קטרינה סיניאקובה הצ’כית (76).

