יום רביעי, 27.08.2025 שעה 08:21
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

אחרי הבוררות: מה יעלה בגורל מור בוסקילה?

ההכרעה שהובילה לכך שהקשר לא יעבור מר"ג להפועל ת"א הותירה את האדומים מאוכזבים. הם מעוניינים לשוב למו"מ, אך עוד 2 קבוצות מעבר למכבי רוצות אותו

|
מור בוסקילה (ראובן שוורץ)
מור בוסקילה (ראובן שוורץ)

ההכרעה במוסד לבוררות שקבעה כי מור בוסקילה אינו יכול להירשם בהפועל תל אביב, איכזבה מאוד את אנשי המועדון, וכעת השאלה המרכזית היא מה יעלה בעתידו של השחקן.

כאמור, במועדון לא מסתירים את אכזבתם מההחלטה, אך לא יוותרו עליו. האפשרות המרכזית שעומדת על הפרק היא חידוש המשא ומתן מול בעלי הפועל רמת גן (שנוהל גם בזמן הבוררות ללא הצלחה), בניסיון להגיע להסכם שיעביר את בוסקילה לבלומפילד. מבחינת האדומים, מדובר בשחקן שמוגדר כיעד מקצועי חשוב, לאחר שכבר התאמן עם הקבוצה ואף הרשים במחנה האימונים בפולין.

במקביל, ההחלטה פותחת חלון הזדמנויות גם למועדונים אחרים כמו מכבי חיפה והפועל באר שבע, שעוקבות מקרוב אחרי ההתפתחויות, גם בזמן הבוררות. זאת בנוסף למכבי ת”א שרוצה את בוסקילה. אם מי מהן תיכנס לתמונה, הפועל תל אביב תמצא את עצמה בעמדה מורכבת יותר במאבק על הקשר.

מור בוסקילה. כרגע, את העונה הקרובה הוא יפתח בהפועל ר"ג (חגי מיכאלי)מור בוסקילה. כרגע, את העונה הקרובה הוא יפתח בהפועל ר"ג (חגי מיכאלי)

גורמים ברמת גן מספרים כי הדרישה הייתה 2 מיליון ש"ח, מה גם שהיו שמחים לראות אותו עובר לקבוצה שתשאיל אותו בחזרה אליהם העונה. בנוסף, צריך לזכור שבוסקילה בקיץ יהיה שחקן חופשי, כך שרמת גן צריכה למכור אותו בחלון הזה כדי לא לאבד את הרווח עליו.

ומה עם השחקן עצמו? בוסקילה, שכבר ראה עצמו חלק מהפועל תל אביב, צפוי לקחת כמה ימים כדי לעכל את ההחלטה. בהפועל רמת גן מתכוננים ודרשו ממנו להתייצב לאימונים, אך לפי הגורמים הוא לא אמור להגיע לאימון היום (רביעי).

