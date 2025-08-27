יום רביעי, 27.08.2025 שעה 06:44
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א ממשיכה במו"מ עם באליקווישה וחאג'י

האלופה שמחפשת מחליף לפטאצ'י, ממשיכה לפעול מול לובן לגבי הקונגולזי וגם מול הרומני, שעדיין לא חתם באף קבוצה. המטרה: לסגור עניין בימים הקרובים


וויליאם באליקווישה ויאניס חאג'י (IMAGO)
וויליאם באליקווישה ויאניס חאג'י (IMAGO)

מכבי תל אביב ממשיכה לנהל משא ומתן מול וויליאם באליקווישה, השחקן הקונגולזי בן ה-26 שמשחק בקבוצת לובן הבלגית ועל העניין בו פורסם לראשונה ב-ONE וכן גם מול יאניס חאג'י, הקשר ההתקפי הרומני. מדובר בקשר התקפי שיכול לחזק משמעותית את המשחק ההתקפי של האלופה גם לאור עזיבת ווסלי פטאצ’י.

באליקווישה הגיע ללובן אחרי ששילמו עליו כ-650 אלף אירו. השחקן בן ה-26 גדל באקדמיה של אנדרלכט, יש לו הופעה אחת בנבחרת הבוגרת נגד מאוריטניה במסגרת מוקדמות גביע אפריקה והצהובים רוצים כעת לסגור את העסקה.

חאג'י, בנו של אגדת הכדורגל הרומנית גאורגה חאג'י, נחשב לשחקן חופשי. לשחקן יש עוד הצעות, אך המו"מ מול מכבי ת"א גם נמצא בהילוך גבוה. המטרה של אלופת המדינה עם חזרת פגרת הנבחרת הלאומית כשהליגה יוצאת לפגרה, היא לחזור עם סגל מלא.

מי יהיה המחליף? ווסלי פטאצמי יהיה המחליף? ווסלי פטאצ'י (עמרי שטיין)

לכן, מאותה סיבה בהקשר לסגל, זה לא יפתיע שנראה בקריית שלום כבר בתקופה הקרובה את אחד מהשניים חותם בקבוצה של מיץ’ גולדהאר. מכבי ת"א עד היום הראתה שכשהיא מכרה שחקנים, היא גם ידעה להביא במקומם שחקנים אחרים.

