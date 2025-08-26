קזחסטן בטירוף, הלם בסקוטלנד: "הדחה מביכה"

הישג יוצא מן הכלל לעופרי ארד ודן גלזר. צמד הקשרים, שפתחו הערב (שלישי) בהרכב של קרייאט במשחק הגומלין של פלייאוף ליגת האלופות מול סלטיק, הצליחו להעפיל יחד עם קבוצתם הקזחית לליגת האלופות, לאחר ניצחון בפנדלים אחרי 0:0 בשני המשחקים.

מדובר בהישג יוצא מגדר הרגיל. סלטיק הייתה ההגרלה הקשה ביותר שעמדה בפני קייראט, שהגיעה לראשונה בתולדותיה בכלל לשלב הפלייאוף של מוקדמות המפעל הבכיר ביבשת, ועשתה את הבלתי ייאמן עם הגנת ברזל, הרבה בזכות צמד הקשרים הישראלים, שגילו יכולת אדירה.

דן גלזר שיחק 64 דקות, בהן רשן 17/20 מסירות מדויקות, ניצח 7/8 מאבקים בקרקע ובאוויר והוסיף ארבעה תיקולים. ארד השלים את כל 120 הדקות, ואף הבקיע את אחד הפנדלים בדו קרב מהנקודה הלבנה, בסיומו עלתה קייראט למפעל. הקשר היה מהטובים על כר הדשא, עם עבודה אדירה במרכז המגרש ולא פחות משמונה תיקולים ועוד שני חילוצי כדור.

“הישג היסטורי!” צעקו הכותרות בתקשורת הקזחית, עם חגיגות גדולות במדינה סביב ההישג ההיסטורי וההעפלה השנייה של קבוצה קזחית למפעל, אחרי שאסטנה הייתה הראשונה לעשות זאת בעונת 2015/16.

שחקני קייראט מאושרים (רויטרס)

מן הצד השני, אכזבה עצומה בסלטיק, שהגיעה כפייבוריטית מובהקת לצמד המפגשים. ג’ון קולינס, שחקן העבר של הקבוצה, ביקר: “האכזבה גדולה בעיקר כי סלטיק הודחה מול קבוצה בינונית. קייראט היא לא קבוצת ליגת האלופות”.

ב-BBC כתשו את האלופה הסקוטית: “זו הדחה נוראית ומביכה. זה על השחקנים והמאמן שהיו מזעזעים”. על הפנדל המוצלח של ארד, החמיאו ובגדול: “ארד השכיב את שמייכל ושם את הכדור במרכז”