"אוהדים דיווחו על תחושה של אסון הילסבורו נוסף"

דו"ח שפרסם מערך המשטרה הבריטית לביטחון משחקי חוץ מתאר ליקויי בטיחות חמורים שחוו אוהדי ארסנל בסן סירו, במשחק ליגת האלופות מול אינטר בנובמבר האחרון. על פי הדו"ח, חלק מהאוהדים דיווחו כי חשו שהם נקלעים למצב של "הילסבורו נוסף", האסון הקטלני שבו נהרגו 97 אוהדים בשנת 1989.

אחד האוהדים, קצין צבא בכיר בדימוס, תיאר מצב של "מחיצה דו כיוונית", כאשר אלפי אוהדים, של שתי הקבוצות, נדחקו בין שערי מתכת גבוהים, ללא אפשרות תנועה. לדבריו, רבים צעקו, בכו וניסו לנשום בזמן שחשו סכנת חיים ממשית. "בשלב מסוים אמרתי לבני שאנסה להרים אותו מעליי כדי שיאחז בגדר, כי ידיי היו צמודות לגוף וכל מה שחשבתי עליו זה איך להצליח לנשום", סיפר.

לדבריו, רק לאחר זמן ממושך נפתח אחד השערים, אך רבים נותרו שרועים על הקרקע, כשהם נסערים ובוכים. "הרבה אוהדים סביבי אמרו שזה כנראה מה שהרגישו בהילסבורו. מבחינתי, זו הייתה סיטואציה מסכנת חיים לחלוטין", הוסיף.

הדו"ח בחן את תנאי הבטיחות של אוהדי קבוצות אנגליות במשחקי חוץ באירופה, וכולל למעלה מ־40 עמודים של עדויות. איטליה, טורקיה וצרפת סומנו כבעייתיות במיוחד, בעוד משטרת ספרד הוגדרה כ"קונפרונטטיבית ולעיתים אלימה". לעומת זאת, גרמניה ואוסטריה זכו לשבחים על ארגון ובטיחות.

האצטדיון של אינטר קיבל ציון "אדום" בדירוג הבטיחות, לצד יובנטוס, נאפולי ורומא. בדו"ח הוזכרו גם אירועים בעייתיים נוספים – אוהדי מנצ’סטר יונייטד שסיפרו על דוחק מסוכן בפנרבחצ’ה, ואוהד נכה של אסטון וילה שתיאר יחס משפיל בברוז’.