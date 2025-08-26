סינר ושוויונטק עלו בקלילות לשלב הבא בארה"ב

אליפות ארצות הברית הפתוחה, שיצאה בתחילת השבוע לדרך, ממשיכה הערב (שלישי) ובמוקד העניינים – אלופי ווימבלדון, יאניק סינר ואיגה שוויונטק, עלו לסיבוב השני בגראנד סלאם האחרון של השנה.

הכוכב האיטלקי, שמחפש מייג’ור 5 בקריירה שישווה אותו לקרלוס אלקראס, ניצח בקלילות את ויט קופריבה, הצ’כי מהמקום ה-89 בעולם. המדורג ראשון בעולם סגר סיפור עם 1:6, 1:6, 2:6 תוך שעה ו-40 דקות, 16 ווינרים בלבד הספיקו לו הפעם מול 19 טעויות לא מחויבות. בכל מקרה זו חזרה אידאלית עבורו אחרי הנפילה בגמר סינסינטי שם לא הצליח להתמודד עם החולשה והחום הכבד.

במשחקים נוספים בגברים, ג’ובאני אמפטשי פריקאר שוב הוכיח שהגשות מעולות לבדן פשוט לא מספיקות. הצרפתי הפסיד ללורנזו מוסטי האיטלקי, ששחקן מצוין על המשטח הקשה הוא בטוח לא. זה נגמר ב-7:6(3), 3:6, 4:6, 4:6 למדורג 10 בעולם.

לפני יומיים בלבד מרטון פוצ’ביץ’ ההונגרי חגג את הישג השיא בקריירה עם זכייה בווינסטון סאלם שבארה”ב, אך הערב הוא חווה ירידת מתח גדולה מאוד ולא היווה יריב לדניס שפובלוב. הקנדי השיג 4:6, 4:6, 0:6 ועלה גם הוא לסיבוב השני בתחרות שבניו יורק.

דניס שפובלוב (רויטרס)

בנוסף, מתאו ארנלדי גבר על פרנסיסקו סרונדולו בתום קרב של חמש מערכות ואילו אלכסנדר בובליק, שלא שיחק כמעט חודש, לא התקשה כלל וכלל מול מרין צ’יליץ’ הוותיק. זה נגמר ב-4:6, 1:6, 4:6 לקזחי שינסה אולי כאן, בניגוד לווימבלדון, להיות באמת סוס שחור.

בנשים, שוויונטק שחגגה בווימבלדון לראשונה והכניסה לארון המלא שלה את המייג’ור השישי בקריירה רוצה להמשיך את הדהירה ופתח בקלילות את התחרות עם 1:6, 2:6 על אמיליאנה ארנגו הקולמביאנית (84). מי שעוד עלו לשלב הבא הן ביאטריז מאיה חדאד ומרתה קוסטיוק, שתיהן גברו על יריבות מבריטניה – קרטאל ובוטלר.

איגה שוויונטק (רויטרס)

אכזבה נרשמה למקומיים כשדניאל קולינס (61) התפרקה מול ג’קלין כריסטיאן הרומנייה עם 6:2, 6:0 תוך שעה ו-7 דקות בלבד.