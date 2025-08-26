"כישראלים ויהודים אסור לנו לשכוח מה שהיה פה"

זוכרים את העבר. לצד ההכנות ליורובאסקט שיחל בחמישי (15:00) נגד איסלנד, נבחרת ישראל ערכה היום (שלישי) ביקור במחנות ההשמדה אושוויץ ובירקנאו בהם נספו בשואה מעל למיליון יהודים.

במהלך הסיור השחקנים שמעו מהמדריך המקומי את הזוועות שהתרחשו במחנה. כמו כן, שליח חב"ד לפולין תקע בשופר והשחקנים זכו לשמוע קריאת פרק תהילים להשבתם המהירה של החטופים. בסיום הסיור כל שחקני הנבחרת והצוות שרו את ההמנון הלאומי.

אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת: “זאת פעם ראשונה בחיים שלי פה, ולראות את כל מה שראינו זה משהו שלא אשכח. כל פעם שאנחנו עולים לשחק בנבחרת המייצגת את המדינה שלנו, אנחנו צריכים לזכור את הביקור פה ואת כל מה שהתרחש פה. אנחנו נהיה באליפות אירופה בשיא הגאווה ונייצג את המדינה בכבוד הראוי”.

שחקני נבחרת ישראל בביקור במחנה ההשמדה באושוויץ (משה ברדה)

שחקני ואנשי נבחרת ישראל בסיור (משה ברדה)

בר טימור הוסיף: “ביקור קשה ומטלטל מצד אחד, אבל להיות פה עם נבחרת ישראל יש בזה משהו מאחד ומרגש. הייתי פה כתלמיד תיכון ולשוב לפה זה קשה. זה ביקור חשוב וטוב שאנחנו עושים אותו, עם הנבחרת זה אפילו אקסטרה מיוחד. ידענו על הביקור, אבל עדיין לבוא לפה ולראות ולשמוע זה משהו אחר. בתור יהודים וישראלים אסור לנו לשכוח את מה שהיה פה. אני לא חושב שאנחנו צריכים מוטיבציה נוספת, הסיור נותן לנו זמן להיות יחד, זה מעבר לכדורסל”.

בר טימור בסיור (משה ברדה)

מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, סיכם: “הביקור פה הוא חלק מההוויה שלנו כישראלים, לנסות להבין מה היה בהיסטוריה שלנו. זה עוצמתי מאוד. אני חושב שאפשר היה לראות שהשחקנים מבינים לאן הם הגיעו, ועם כל הקושי בחוויה זה יעשה להם טוב והם ירגישו מה זה להיות ישראלי”.

שליח חב"ד לפולין עם שחקני הנבחרת

שחקני ואנשי נבחרת ישראל בסיור (משה ברדה)

אנשי נבחרת ישראל בסיור (משה ברדה)