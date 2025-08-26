יום חמישי, 28.08.2025 שעה 20:52
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

הבעלים של ניוקאסל הגיעו לביתו של איסאק

נציגי קרן ההשקעות הסעודית והבעלים השותף ג’יימי רובין הגיעו לביתו של החלוץ בניסיון לשכנעו לחזור לאימונים, ללא הצלחה. פרטים חדשים על הסאגה

אלכסנדר איסאק (IMAGO)
אלכסנדר איסאק (IMAGO)

על פי דיווח ב"טלגרף" האנגלי, אלכסנדר איסאק הבהיר לניוקאסל שהוא מעוניין לעבור לליברפול, ואף החליט להמשיך בשביתתו עד שהמעבר יתבצע. החלוץ השבדי נמצא בעימות מתמשך עם המועדון, למרות שנשיא הקבוצה יאסיר אל־רומיאן מעוניין לשמור עליו בסנט ג’יימס פארק.

ניוקאסל דורשת כ־170 מיליון אירו עבור איסאק, בעוד ההצעה היחידה שהתקבלה מליברפול עמדה על 127 מיליון אירו, ונפסלה לפני שלושה שבועות. באנפילד שוקלים להגיש הצעה נוספת ומשופרת, אך הבהירו כי לא יגיעו לדרישה של ניוקאסל.

בינתיים, נציגי קרן ההשקעות הסעודית (PIF) והבעלים השותף ג’יימי רובין הגיעו לביתו של איסאק כדי לנסות לשכנעו לחזור לאימונים, אך השבדי נותר נחוש להיעדר עד שהמעבר לליברפול יושלם. מאז שהכריז על שביתה הוא החמיץ את המשחקים מול אסטון וילה וליברפול, שם ספג קריאות בוז מהקהל, וצפוי להיעדר גם מול לידס בשבת.

הפרק הסופי בדרמה יצטרך להגיע עד לסגירת חלון ההעברות ב־1 בספטמבר בשעה 20:00. בינתיים, המאמן אדי האו מקווה לסיים את הסאגה במהירות כדי להתמקד בחיזוקים אפשריים, כששמות כמו סטרנד לארסן מוולבס, יואן ויסה מברנטפורד וניקולס ג’קסון מצ’לסי נמצאים ברשימה.

