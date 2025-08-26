הבעלים של ניוקאסל הגיעו לביתו של איסאק

על פי דיווח ב"טלגרף" האנגלי, אלכסנדר איסאק הבהיר לניוקאסל שהוא מעוניין לעבור לליברפול, ואף החליט להמשיך בשביתתו עד שהמעבר יתבצע. החלוץ השבדי נמצא בעימות מתמשך עם המועדון, למרות שנשיא הקבוצה יאסיר אל־רומיאן מעוניין לשמור עליו בסנט ג’יימס פארק.

ניוקאסל דורשת כ־170 מיליון אירו עבור איסאק, בעוד ההצעה היחידה שהתקבלה מליברפול עמדה על 127 מיליון אירו, ונפסלה לפני שלושה שבועות. באנפילד שוקלים להגיש הצעה נוספת ומשופרת, אך הבהירו כי לא יגיעו לדרישה של ניוקאסל.

בינתיים, נציגי קרן ההשקעות הסעודית (PIF) והבעלים השותף ג’יימי רובין הגיעו לביתו של איסאק כדי לנסות לשכנעו לחזור לאימונים, אך השבדי נותר נחוש להיעדר עד שהמעבר לליברפול יושלם. מאז שהכריז על שביתה הוא החמיץ את המשחקים מול אסטון וילה וליברפול, שם ספג קריאות בוז מהקהל, וצפוי להיעדר גם מול לידס בשבת.

הפרק הסופי בדרמה יצטרך להגיע עד לסגירת חלון ההעברות ב־1 בספטמבר בשעה 20:00. בינתיים, המאמן אדי האו מקווה לסיים את הסאגה במהירות כדי להתמקד בחיזוקים אפשריים, כששמות כמו סטרנד לארסן מוולבס, יואן ויסה מברנטפורד וניקולס ג’קסון מצ’לסי נמצאים ברשימה.