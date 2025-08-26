מחצית ראשונה: קייראט - סלטיק 0:0

90 דקות, או 120, זה מה שמפריד בין דן גלזר ועפרי ארד לליגת האלופות, כאשר בשעה זו קייראט וצמד הישראלים מארחים את סלטיק במסגרת משחק הגומלין של הפלייאוף, זאת לאחר ה-0:0 במפגש הקודם וכשרק קבוצה אחת תעלה לשלב הליגה.

קייראט כמובן עם דן גלזר ועפרי ארד בהרכב, כששני הישראלים, שהגיעו ממכבי ת”א ומכבי חיפה, חולמים על העפלה היסטורית יחד עם הקזחים, כאשר הקבוצה עצמה לא הפסידה במשחק בית במוקדמות האלופות או האירופית מאז שנת 2002. בנוסף, קייראט לא ספגה עדיין שער בבית בשלושה משחקי המוקדמות העונה.

בצד השני של המתרס נמצאת סלטיק, שעבורה זה כמובן לא מעמד בלתי רגיל, כשכמובן הסקוטים חוו לא פעם ולא פעמיים את שלב הפלייאוף ואף את שלב הבתים בעבר, כשגם בשנה שעברה הם סיימו במקום ה-21 בשלב הליגה וכעת חולמים על העפלה נוספת.

כאמור, במשחק הקודם בין שתי הקבוצות, כשזה היה בבית של הסקוטים, המועדונים נפרדו בתיקו מאופס, שהיה מפתיע מאוד מבחינת הקזחים שהיו אנדרדוג מובהק במפגש, אך השיגו תוצאה נפלאה וכעת כל שנותר זה רק לחכות ולראות האם גלזר וארד יעשו את הבלתי ייאמן.

מחצית ראשונה

דקה 6 – גרומיקו ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, הכדור הוסט וחלף ליד הקורה.

דקה 8 – כניסה גסה של הטאטה בעופרי ארד. הישראלי נאלץ לקבל טיפול וחזר לשחק.

הרכב קייראט: טמירלן אנרבקוב, אלכסנדר מרינסקי, איגור סורוקין, אלכסנדר מרטינוביץ’, לואיס מאטה, עופרי ארד, ירקין טפאלוב, דן גלזר, ואלרי גרומיקו, ז’ורז’יניו וריקרדיניו.

הרכב סלטיק: קספר שמייכל, אנטוני ראלטסון, קמרון קארטר-ויקרס, ליאם סקיילס, קירן טיירני, בנג’מין נייגרן, קאלום מקרגור, יון-ז’ון יאנג, ריו הטאטה, ג’יימס פורסט ודייזן מאהדה.