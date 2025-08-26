המשלחת של פורטלנד עבור אבדיה ליורובאסקט

נבחרת ישראל תחל את דרכה ביורובאסקט בחמישי הקרוב, אך היום (שלישי) המשלחת של פורטלנד טריילבלייזרס לפולין גדלה ומעבר לאחראי פיזיו, כריסטופר ג׳רונה שכבר הגיע עם הפורוורד הכוכב של נבחרת ישראל דני אבדיה, גם האסיסטנט ג׳יאם של הטריילבלייזרס מייק שמיץ הגיע לפולין.

פורטלנד לא פחות מעוטפת את דני אבדיה ומראה לו המון אהבה. כאמור המשלחת שהגיעה לפולין ועדיין מגיעה כוללת גם נציגים מהצוות הרפואי וכשבהמשך, מאמן הקבוצה צ׳ונסי בילאפס יגיע מארצות הברית.

המעטפת לה זוכה אבדיה מרשימה במיוחד וכוללת גם את נציגיו של השחקן מתן סימן טוב ודאג נוישדט, שמייצגים בבית הפולני גם את זאקארי ריזשה ותאו מלאדון מנבחרת צרפת.

מלאדון הצרפתי נבחר בדראפט 2020 יחד עם דני אבדיה כאשר הוא הגיע לאוקלהומה דרך הבחירה ה-34 בסיבוב השני. ריזשה בנו של אגדת הכדורסל סטפאן ריזשה אגב נבחר במקום הראשון של הדראפט בשנה שעברה.

מייק שמיץ ומתן סימן טוב (משה ברדה)