בריסט נחת בישראל: מצפה לזכות בכל התארים

לאחר שבשבוע שעבר נחתו בארץ מירב שחקני מכבי תל אביב בכדורסל, אשר לא יקחו חלק ביורובאסקט הקרוב, לקראת פתיחת אימוני הקבוצה, היום (שלישי) נחת בנמל התעופה בן גוריון אחד משחקני הרכש המרשימים של הקבוצה בקיץ, הפורוורד הקנדי אושיי בריסט, שזכה באליפות ה-NBA עם בוסטון סלטיקס ב2024, ויצטרף לאימוני הקבוצה.

אושיי בריסט אמר לאחר הנחיתה בישראל: “מאוד מתרגש להצטרף למכבי, מהרגע שחתמתי רק שמעתי על כמה האוהדים מטורפים, הכי טובים ביורוליג, ואני נרגש לחוות את זה, להתחיל לשחק ולנצח משחקים.

“מהרגע הראשון שדיברתי עם הקבוצה הרגשתי שממש אכפת להם ממני כשחקן, וזה היה לי חשוב, מהמאמן והמנהל המקצועי, ועד השחקנים שהצטרפו, כולם נתנו תחושה של אהבה ושל רצון לשחק ביחד ולנצח ביחד, ולי זה חשוב מאוד בקבוצה שלי, אז לא חשבתי פעמיים והצטרפתי למכבי”.

אושיי בריסט נחת בישראל (חגי מיכאלי)

אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)

לגבי הציפיות לעונה הקרובה הוסיף: “הציפיות שלי הן להביא אליפות, לקחת את כל התארים שרק אפשר, ולעשות את זה יחד עם הקהל כדי שיוכל לחוות את זה ולהעריך את זה. מתרגש לשחק כאן עם ג’ף (דאוטין ג’וניור, י.ב) ולוני (ווקר, י.ב), כמובן שדיברתי איתם בגלל שאני הראשון שחתם בקבוצה מבינינו, הם חשבו על האופציה ולקחו אותה, ואני שמח שאנחנו כאן, מחכה כבר להתחיל להתאמן איתם ולבנות את הכימיה שלנו. מכבי היא זאת ששכנעה את ג’ף ולוני להגיע לכאן, אני רק אמרתי להם שאני אשמח מהאופציה לשחק ביחד וזה כדאי, ואני מרגיש שזה כן מעט תרם להגעתם, אבל זה בעיקר מאמץ של מכבי.

מה ניתן לצפות ממנו: “אפשר לצפות ממני לשחק קשוח, להגיע לכל משחק ולתת את כולי, לעשות מה שצריך כדי שהקבוצה תנצח, לא חשוב מה זה אומר, ואני אעשה הכל כדי להביא לפה גם אליפות. על המועדון והקהל שמעתי רק דברים מדהימים, הכי טובים ביורוליג, וגם כשנחתתי כאן קיבלתי מלא אהבה מהקהל, אז זה אומר הרבה בשבילי, ואני יודע שהתחושה תהיה פי אלף כשנגיע לשחק באולם, אז מתרגש לקראת זה”.

אושיי בריסט חותם לאוהדים (חגי מיכאלי)

אושיי בריסט עם אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו לקבל את פניו (חגי מיכאלי)