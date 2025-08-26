יום שלישי, 26.08.2025 שעה 17:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
"נרגש מאד להיות כאן וכבר אוהב את ישראל"

אחרי שני אימונים, הזרים של מכבי ר"ג כבר מרגישים בבית. ניקוליס: "מבין למה אומרים שת"א מזכירה את ניו יורק". סגו: "מרגיש כאן כמו בפלורידה"

|
ניקוליס, סגו, אדם אריאל ושמוליק ברנר (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)
ניקוליס, סגו, אדם אריאל ושמוליק ברנר (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

יומיים אחרי שנחת בישראל ואחרי שני אימונים בזיסמן שערך הסנטר החדש של מכבי רמת גן ז'ורדאן ניקוליס (26, 2.06 מטרים) בקבוצה של שמוליק ברנר, הוא כבר מרגיש בנוח בישראל. ניקוליס והגארד רונאלדו סגו (26, 1.83 מטר) שנחת יום לפניו מרוצים מאד מההתאקלמות המהירה שלהם.

ז'ורדאן ניקוליס אמר: “אני נהנה מאד מהאימונים, מהחברים החדשים והכימיה עם כולם. אני נרגש מאד להיות כאן וכבר אוהב את ישראל. מהר מאד קלטתי שאנשים כאן מאד ידידותיים ומבין מדוע אומרים שרמת גן ותל אביב מזכירות את ניו יורק. אני כבר מחכה לתחילת העונה ומחכה לפגוש את הקהל הרמת גני”.

רונאלדו סגו אמר: “האימונים מצוינים. אני מתרגל לחברים החדשים שלי ומרגיש חיבור טוב בין כל השחקנים לצוות האימון. מרגיש לי כאן כמו בבית. מזג האוויר דומה מאד לפלורידה בה אני גר. ההרגשה כאן מצוינת וזה נותן הרגשה טובה”.

ז'ורדאן ניקוליס ואדם אריאל (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)
