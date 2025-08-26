"שלטנו בצורה כמעט מוחלטת, הכדור לא נכנס"

אכזבה במכבי פ”ת לאחר תוצאת התיקו המאופס אמש (שני) במחזור הפתיחה של הליגה הלאומית מול הפועל כפר שלם, כאשר למרות אובדן הנקודות, במועדון כן מרוצים מכמות המצבים אשר ייצרה הקבוצה.

“שלטנו בצורה כמעט מוחלטת, אבל הכדור פשוט לא נכנס. הגענו למספיק מצבים כדי להכריע את המשחק, אבל לא הלך לנו. אין למי לבוא בטענות”, אמרו במועדון, שם פרגנו לחוליית ההגנה שרשמה משחק כמעט מושלם.

גל מעתוק יחזור לסגל בשבוע הבא מול הפועל כפר סבא לאחר שהחלים מפציעה בידו, כאשר במקביל לפ”ת הוצע בימים האחרונים שחקן ההתקפה גודסווי דוניו. הגנאי בן ה-30 כבש שלושה שערים בעונה האחרונה במדי הפועל חדרה.

מי שהיה מועמד לעזוב הוא שחקן ההתקפה חוסה קורטס, כאשר דווקא הקבוצה שמולה שיחק אתמול, הפועל כפר שלם, הייתה מועמדת לקלוט אותו. לבסוף, בקבוצה של אלי לוי החתימו את אבנעזר ממאטה ונכון לרגע זה הוא ירד מהפרק. בפ”ת מבהירים כרגע כי הקולומביאני יישאר בסגל, אך עד סגירת החלון, ייתכנו התפתחויות.