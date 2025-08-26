יום שלישי, 26.08.2025 שעה 17:12
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

נקבע הסגל באתלטיקה לאליפות העולם ביפן

שמונה אתלטים ואתלטיות ייקחו חלק בתחרות שתצא לדרך ב-13 בספטמבר בטוקיו, כשביניהם צ'מטאי סלפטר, מארו טפרי, בלסינג אפריפה ועוד. הרשימה בפנים

|
בלסינג אפריפה (חגי מיכאלי)
בלסינג אפריפה (חגי מיכאלי)

שמונה אתלטים ואתלטיות ישראלים ייקחו חלק באליפות העולם שתצא לדרך ב-13 בספטמבר בטוקיו שביפן, כך הודיע היום (שלישי) איגוד האתלטיקה.

בריצת המרתון ישתתפו לונה צ'מטאי סלפטר ומאור טיורי, לאחר שסלפטר נכנסה עם קריטריון אוטומטי לתחרות בעודה מדורגת במקום ה-30 וחברתה לנבחרת העפילה דרך הדירוג העולמי מהמקום ה-45 מתוך 100 מתחרות.

גם יונתן קפיטולניק יתחרה בקפיצה לגובה, לאחר שהצליח להבטיח את מיקומו באליפות העולם כשנכנס למקום ה-16 בדירוג בזכות תוצאת שנה מוצלחת במיוחד של 2.31 מ' ויציבות שהפגין לאורך העונה. אלוף האוניברסיאדה הטרי מבוכום ינסה להעפיל לשלב הגמר.

לונה סלפטר (רדאד גלונה סלפטר (רדאד ג'בארה)

בנוסף, בריצת המרתון לגברים ישתתפו שיאן ישראל וסגן אלוף העולם המכהן מארו טפרי, סגן אלוף אירופה במרתון גשאו איילה וחבר הנבחרת איימרו עלמיה, לאחר שנכנסו לתחרות באמצעות עמידה בקריטריון האוטומטי. טפרי מדורג באליפות במקום ה-12, איילה במקום ה-13 ועלמיה במקום ה-23.

אדוה כהן שהייתה האחרונה להבטיח את מקומה באליפות העולם, הצליחה לבסוף לעמוד במשימה, לאחר שהציגה יכולת טובה העונה כולל שבירת השיא הישראלי שלה עצמה ב-3000 מטר מכשולים פעמיים ולראשונה מזה 7 שנים. כהן, שזכתה באליפות ישראל באותו המקצוע ועוד קודם הוכתרה לאלופת הבלקן וסיימה ראשונה באליפות אירופה לאומות דרג ב', מדורגת במקום ה-32 באליפות העולם מתוך ה-34 שנכנסו לפי הדירוג העולמי.

בנוסף יתחרה גם אלוף אירופה עד גיל 23 ושיאן ישראל בריצת 200 מטר, בלסינג אפריפה. האצן האולימפי, שניפץ את השיא הישראלי ב-100 מטר באליפות ישראל לפני כחודש, מדורג באליפות העולם במקום ה-37.

יונתן קפיטולניק (חגי מיכאלי)יונתן קפיטולניק (חגי מיכאלי)
