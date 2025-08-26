נערים ג’: מאמן בית’”ר י-ם לא יוצא מגדרו

ליגת העל של שנתון נערים ג’ יצאה לדרכה בשבת האחרונה. על התוצאה המרשימה של המחזור חתומה בית”ר ירושלים, שניצחה בביתה 1:4 את מכבי חיפה, שסיימה את העונה שעברה את העונה כקבוצה המצליחה ביותר בליגת מרכז של שנתון ילדים א’ - קבוצה שלמעט תוצאת תיקו אחת ניצחה בכל משחקי הליגה.

בית”ר ירושלים, שבשונה מרוב קבוצות הליגה, מתבססת על רוב שחקני הסגל מהעונה שעברה, אליהם הצטרפו שבעה שחקנים מקבוצות באזור השפלה הדרומית שלא שיחקו בעונה שעברה בליגת מרכז, הציגה מחצית שנייה עוצמתית ותכליתית, שהגיעה אחרי מחצית ראשונה שבה לא נכבשו שערים. על שני השערים חתומים שחקני התקפה, שהגיעו לעונה הזו אחרי עונה מיוחדת:

מיכאל מזרחי החל את העונה שעברה במדי נערים ג’ (שנתון 2010) של בית”ר נורדיה ירושלים שם הספיק לכבוש תשעה שערים, עד שעבר במחצית השנייה של העונה לקבוצת ילדים א’ (שנתון 2011) של בית”ר ירושלים, שם הבקיע שמונה שערים ולחובתו נרשם כרטיס אדום אחד.

יונתן פטלביץ’, כובש הצמד הנוסף, החל את העונה שעברה בקבוצת ילדים א’ של א.ס אשדוד מליגת שפלה, בשורותיה כבש ארבעה שערים, כולם במשחק דרבי מול עירוני אשדוד. בהמשך עבר להפועל ראשל”צ מליגת מרכז ולאחר שחזר מפציעה ממושכת לישורת האחרונה של העונה, כבש בשורותיה שלושה שערים.

שחקני בית"ר ירושלים נערים ג' (באדיבות המועדון)

לאור ההצלחה הגדולה בעונה שעברה בחטיבה העליונה של בית”ר ירושלים, עונה שבסיומה שלוש קבוצות נערים זכו באליפות וקבוצה אחת (נערים ב’) עלתה ליגה באמצעות משחקי המבחן, החליטה הנהלת המחלקה בראשות המנהל המקצועי, אלמוג כהן, שכל מאמני הקבוצות ימשיכו באותו שנתון שבו עבדו. משה מור, שהוביל את קבוצת שנתון 2010 לזכייה דרמטית באליפות ארצית דרום של שנתון נערים ג’, תפס פיקוד על קבוצת שנתון 2011 בליגת העל של שנתון נערים ג’. את משה מור לא זכינו לראיין בכתבה על קבוצת שנתון 2010 בפינת ליגת האלופות, מאחר ואמו הלכה לעולמה לפני כחודש, בבוקר בו אמור היה להתבצע הראיון. שלושה ימים לאחר שהוביל את קבוצתו הנוכחית לניצחון מהדהד על מכבי חיפה, נחת אצלנו משה מור לראיון קצר על העונה שעברה, העונה הנוכחית ומה שביניהם.

משה, אתה מאמן ותיק במחלקות הנוער. ציפית לפתיחת עונה כזו עוצמתית?

“כשראינו את ההגרלה שמחנו מאוד, למרות זהותה של היריבה. אני אוהב את הפיקנטריה ואת האנרגיות סביב המשחקים האלה, גם לשחקנים שלנו קסם לפתוח את העונה במשחק מול קבוצה מהטופ, והם ידעו שהם מגיעים למשחק קשה, אבל האמנו בעצמנו שאנחנו יכולים להוציא תוצאה טובה במשחק. היה כיף גדול במשחק הזה. אני הרגשתי מהתחלה שאנחנו הולכים לכיוון טוב, אבל לא ציפיתי לתוצאה כזו ולעוצמות כאלה מול קבוצה כל כך חזקה. אין ספק, שזה נותן הרבה ביטחון ורצון לעבוד קשה ולהיות עוד יותר טובים”.

הסגל שלכם עבר רענון בקיץ, השחקנים שנקלטו לא הגיעו מקבוצות מובילות בשנתון, ובכל זאת פתחתם את העונה עם ניצחון אדיר. למה אתה מייחס את זה?

“עשינו הכנה טובה לעונה הזו, קיימנו משחקי אימון, חלקם היו טובים וחלקם פחות. עבדנו על גיבוש הסגל, התחזקנו בשחקנים טובים, רובם מצאו את עצמם בהרכב הראשון עד כה. ראיתי את ההתקדמות בחודשיים האחרונים והבנתי שאנחנו בכיוון הנכון. לאורך השנים צברתי ניסיון באיתור שחקנים וקליטה מוצלחת שלהם בקבוצות שלי. אני שמח שזכיתי בילדים כאלה טובים, שרוצים ללמוד ולהתקדם. הם מוכשרים מאוד ומשתלבים בצורה מצוינת. לשמחתי, אני יודע איך לעשות את זה, יש לי עין מקצועית טובה, אני מחפש שחקנים טובים ורעבים, שרוצים ללמוד ולהתפתח ובלא מעט פעמים הצלחתי במשימה”.

הניצחון על מכבי חיפה מעלה את הציפיות מכם באופן טבעי. איך אתם נערכים לזה?

“כשאתה מייצג שם כל כך גדול של מועדון ענק בכדורגל הישראלי, הציפיות הן תמיד גבוהות. אנחנו שואבים ביטחון מהמשחק מול מכבי חיפה, אך זו רק התחלה, אסור לנו להסתנוור. זו ליגה מאוד איכותית שבה אנו מכוונים לפלייאוף עליון. אני מספיק מנוסה כדי לנווט את הקבוצה ביחד עם הצוות המדהים שלי, שהקבוצה לא תיכנס לשאננות. נבוא מוכנים לכל משחק. בהמשך הדרך יהיו משחקים קשים ופחות טובים, אבל נעשה את הטוב ביותר. זו ליגה מאוד איכותית, מכבדים כל יריבה”.

בוא נדבר על הצוות שלך. עד כמה הוא דומיננטי ביום-יום של הקבוצה?

“זכיתי באנשי מקצוע איכותיים לצידי, שיש להם חלק גדול בכל מה שקורה בקבוצה. העוזר המסור שלי מזה שלוש עונות, וורקו טאמייט, לא יכולתי לבקש איש מקצוע טוב יותר ממנו לצידי. וורקו מלווה ומפרה אותי, עוזר לי, לוחש את התובנה והעצה הנכונה בדיוק בזמן. הצטרף אלינו אנליסט מוכשר, לידור לוי, ששדרג אותנו מאוד. יש איתנו מצלמה קבועה לצילום המשחקים, אייפד אונליין בספסל. זה עוזר לנו המון במהלך המשחקים ובהכנה למשחקים”.

נסיים בקפיצה לעונה שעברה. האמנת ערב המחזור האחרון, כשמצאתם את עצמכם עם יחס שערים נחות מזה של המוליכה, מכבי הרצליה, שאתם תחגגו אליפות?

“האמנתי לאורך כל הדרך, שאנחנו נעשה את זה. היינו חלק מליגה מאוד חזקה עם קבוצות בדמותן של הפועל ראשל”צ שעלתה דרך משחקי המבחן, מכבי הרצליה שערב המחזור הייתה במקום הראשון, אך יריבתה במחזור האחרון, הפועל הוד השרון, גילתה ספורטיביות ונחישות ראויה להערכה, המשחק הסתיים בתוצאת תיקו, אנחנו ניצחנו את מכבי עמישב, שהייתה צלע רביעית במאבקי הצמרת עד השלבים האחרונים, ובסוף אנחנו היינו אלה שעלו. לאורך כל העונה שוחחנו בינינו, מאמני קבוצות הצמרת, היינו בקשר טוב, כולנו הסכמנו שאנחנו שווים ליגת על. אני שמח שסיימנו את העונה עם אליפות הכי מתוקה שאפשר. אני מאמין בקבוצה הזו, שגם בליגת העל של שנתון נערים ב' היא תשתלב בצורה טובה”.