עומר סניור במו"מ מתקדם עם הפועל רמת גן

בהפועל רמת גן פתחו את העונה בתוצאת תיקו מול הפועל עכו, כאשר האורדונים מבינים שהם צריכים חיזוק נוסף לחלק הקדמי וייתכן שהם ימצאו אותו בקרוב מאוד.

שחקן ההתקפה עומר סניור נמצא במו”מ מתקדם ואמור לחתום בשורות הקבוצה של מיכאל זנדברג בקרוב. סניור, שבלט בטורניר המונדיאליטו, הפך לאחד הכישרונות הצעירים היותר מעניינים. אשתקד הוא כבש שער ליגה אחד במדי הפועל חדרה, כאשר רשם 16 הופעות.

גם הפועל עפולה מחפשת להתחזק: במועדון פנו לשחקן הכנף כריסטי מנזינגה, שבלט במדי בני יהודה בחצי העונה השנייה אשתקד וכבש ארבעה שערים. גם אקס נוסף של בני יהודה, אלמוג בוזגלו, מועמד להצטרף לקבוצה.

לאחר אירועי המשחק מול הפועל עכו במשחק הביתי האחרון מול מכבי יפו, בבני יהודה מתכננים להעביר את ספסלי הקבוצות בשיתוף עם הנהלת אצטדיון שכונת התקווה, לצד השני. הדבר נמצא בשלבי תכנון וצפוי להיות מושלם לקראת משחק הבית, במחזור הרביעי.