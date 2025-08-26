יום שלישי, 26.08.2025 שעה 17:10
אייזנברג נגד ינאי: לא יצטרך להפקיד 300,000

חשיפת "שיחת היום": במסגרת התביעה שלו להשבת הזכויות של הפועל ת"א, ינאי והקבוצה דרשו את הפקדת הערבות. ביהמ"ש דחה וקבע כי לא מדובר בתביעת סרק

עופר ינאי ושאול אייזנברג (חגי מיכאלי ושחר גרוס)
עופר ינאי ושאול אייזנברג (חגי מיכאלי ושחר גרוס)

שופטת בית המשפט המחוזי, עידית קצבוי, דחתה את בקשת הבעלים של הפועל ת"א, עופר ינאי, הקבוצה עצמה והפועל אוסישקין לחייב את שאול אייזנברג להפקיד ערבות בסך של כ-300 אלף שקל כדי שימשיך בהליך המשפטי שלו בדרישתו להשבת זכויות הפועל אוסישקין אליו.

אייזנברג מנהל הליך משפטי, וטוען כי מאחר ומי שנתן לו את הזכויות, עופר אליהו ז"ל, נפטר בשנת 2022, לפי ההסכם ביניהם הזכויות צריכות לחזור לאייזנברג.

השופטת קבעה בהחלטתה: "זה שלב מוקדם לקבוע כי מדובר בתביעה בעלת סיכויים קלושים או כי מדובר בתביעת סרק. חיובו של תובע בערובה להבטחת הנתבע נעשית במקרים חריגים בלבד".

משמעות ההחלטה היא שכעת לעופר ינאי, הפועל ת"א והפועל אוסישקין יש עד 9 בספטמבר כדי להגיש כתב הגנה. כלומר במקביל להכנות של האדומים לעונת הבכורה ביורוליג, הבעלים שלהם יצטרך לעסוק כעת גם במאבק המשפטי עם אייזנברג.

