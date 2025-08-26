אייזנברג נגד ינאי: לא יצטרך להפקיד 300,000

שופטת בית המשפט המחוזי, עידית קצבוי, דחתה את בקשת הבעלים של הפועל ת"א, עופר ינאי, הקבוצה עצמה והפועל אוסישקין לחייב את שאול אייזנברג להפקיד ערבות בסך של כ-300 אלף שקל כדי שימשיך בהליך המשפטי שלו בדרישתו להשבת זכויות הפועל אוסישקין אליו.

אייזנברג מנהל הליך משפטי, וטוען כי מאחר ומי שנתן לו את הזכויות, עופר אליהו ז"ל, נפטר בשנת 2022, לפי ההסכם ביניהם הזכויות צריכות לחזור לאייזנברג.

השופטת קבעה בהחלטתה: "זה שלב מוקדם לקבוע כי מדובר בתביעה בעלת סיכויים קלושים או כי מדובר בתביעת סרק. חיובו של תובע בערובה להבטחת הנתבע נעשית במקרים חריגים בלבד".

משמעות ההחלטה היא שכעת לעופר ינאי, הפועל ת"א והפועל אוסישקין יש עד 9 בספטמבר כדי להגיש כתב הגנה. כלומר במקביל להכנות של האדומים לעונת הבכורה ביורוליג, הבעלים שלהם יצטרך לעסוק כעת גם במאבק המשפטי עם אייזנברג.