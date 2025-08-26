"מת מפחד מפעולה צבאית ומרצח של חטופים"

פתיחת עונת הכדורגל מתגמדת ליד נושא החטופים החשוב מכל, כש-50 חטופים ישראלים עדיין נמצאים ברצועת עזה כבר 690 ימים. לירן ברמן, אחיהם של החטופים האחרונים מקיבוץ כפר עזה גלי וזיוי, הגיע לדבר על הנושא החשוב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

לירן ברמן, עם כל מה שקורה היום במדינה, ספר לנו איפה אתה מסתובב ומה עושה?

”אני מגיע לכיכר בעוד כמה שעות למחאה שם וההפגנות ובעצירה שלנו שם, אני מאוד מקווה שיגיעו איתנו עשרות אלפי אנשים כמו שראינו בשבוע שעבר, זאת הציפייה והתקווה שלנו”.

690 ימים, מספר בלתי נתפס, מה עובר על המשפחה שלכם? אי אפשר לנשום אני מבין, איך אתה רואה את ההמשך מבחינתכם?

”אנחנו נמשיך לצעוק עד שישמעו אותנו, לא נעצור בשום סיטואציה, אסור לעצור, אני מקווה שכל עם ישראל יצעק ביחד איתנו, הגענו משפחות חטופים ושבי לסליחות עם רבבות של אנשים, זה היה מרגש, רב הכותל אירח אותנו ובאמת קראנו לתפילות לשחרור החטופים ועוד. זה מה שאנחנו מצפים, מצפים שזה יהיה חוצה מגזרים, פוליטיקה ושכל עם ישראל יצעק ושירצו להחזיר אותם”.

כשהנשיא טרמאפ אומר שלא כל ה-20 חטופים חיים, מה עובר עליכם?

”אנחנו לא יודעים מה שהוא לא יודע, אומרים שיש 20 חטופים חיים, שניים עם חשש ועוד 28 לא חיים, וזה חמור אם הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים”.

כסאות ריקים עבור גלי וזיוי ברמן (רדאד ג'בארה)

הקבינט מתכנס לגבי לאשר פעולה בעזה ומנגד הסכם, מה המסר שלך לממשלה ולכל מה שקורה שם?

“אני מאוד מפחד מפעולה צבאית בעזה, לפני שנה בדיוק נרצחו 12 חטופים שהיו חיים בעזה, ואני מת מפחד שזה יקרה, אז זה היה ברפיח והפעם איפה שיהיה וחטופים יירצחו. יש הצעה על השולחן וחמאס הסכימו וגם ישראל, לפני חודש ושבועיים ישראל הסכימה על אותה עסקה בדיוק וחמאס הערים קשיים, הפעם חמאס לקח את ההצעה, הלוואי שהיינו יכולים להביא עסקה שיכולה להביא את כולם, אבל לא יכולים להרשות לעצמנו לא להציל חיים. ראינו את רום (ברסלבסקי) ואביתר (דוד) והם לא יכולים להישאר שם, צריך להציל חיים ולהבטיח שהחטוף האחרון יחזור הביתה, אם יש עסקה על השולחן אז צריך לעשות הכל כדי לקבל אותה”.

מתי פגשתם את ראש הממשלה לאחרונה?

”די מזמן, רגע לפני העסקה של ינואר-פברואר, מאז לא פגשנו אותו”.

אתם יושבים עם שרים?

”נפגשים בכנסת כל יום שני-שלישי וכשהיא לא בפגרה, אבל היא בפגרה הרבה זמן”.

גלי וזיו ברמן על דגל (שחר גרוס)

ליום אחד אסור לצאת לפגרה כשיש חטופים במנהרות.

”מסכים, הקשר שלנו עם הממשלה זה עם גל הירש. יש לנו בקשה פתוחה להיפגש עם שר הביטחון, עם הרמטכ”ל, שהם לא יסכנו את החטופים”.

ישראל כ”ץ - אין לו זמן?

”אין לו זמן להיפגש עם הרמטכ”ל שלו”.

אנחנו נהדהד את המסר כמה שיותר ואנחנו מחכים לאחים שלך, יוצאים מפה בקריאה שיעשו משהו ואחרי זה נטפל במה שצריך.

”תחתמו על עסקה, עד שהם יוצאים תדאגו להם לתרופות ואחרי שכל החטופים יחזרו, אז תסיימו עם המשימות שלכם, זה המסר שלי”.