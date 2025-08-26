"כמות השחקנים הישראלים החופשיים מטורפת"

העונה גם בליגת העל וגם בליגה הלאומית כבר התחילה, ויש שחקן שעדיין נמצא ללא קבוצה, אבל מתאמן במרץ ומחכה להצעה הנכונה – בן שהר. אחד הכוכבים הגדולים בדור האחרון בכדורגל הישראלי עלה ליגה עם הפועל ת”א, וכעת ממתין לפרק הבא, כשבימים אלו הוא מתאמן יחד עם מספר שחקנים ישראלים נוספים שללא קבוצה. בינתיים, הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לענות על השאלות הבוערות מהתקופה האחרונה.

איך האימונים? יש לכם קבוצה קבוצה ביחד.

”מתאמנים טוב, מתאמנים קשה, אמרתי שנעשה קבוצה שתתמודד על הפלייאוף העליון”.

חשבתם לבקש מההתאחדות לרשום אתכם?

”כל אחד עושה את הבחירות ומחכה לקבוצה הנכונה עבורו, זה לא תמיד ככה. אנחנו נמצאים במצב שחלק צריכים לבחור וחלק מחכים לדברים מסוימים”.

לא זוכר דבר כזה, איך הגענו לזה? האם זה בגלל שיש שמונה זרים או כי מחפשים צעירים?

”שילוב של כמה דברים, יש פה שחקנים מוכשרים שעברו אליפויות וגביעים ויש בני 30 כמו מתן חוזז לדוגמה שעדיין ללא קבוצה. איך אני מסביר? יש את הגדלת הזרים שהיא לא טובה עבור הישראלים והולכים על זרים”.

מתן חוזז, "יש פה שחקנים מוכשרים" (עמרי שטיין)

אתה קיבלת הצעה או שבכלל לא פנו אליך?

”קיבלתי הצעות, לא הצעות שחשבתי שהן עבורי”.

אתה רוצה ליגת העל ולא לאומית.

”אני רוצה דברים שיאתגרו אותי וירגשו אותי, בטח בתקופה שאני יודע אולי שאלו שנה או שנתיים אחרונות שלי. לא מגדיר, אם תהיה קבוצה בלאומית עם רצון לעלות ליגה וקהל, לא פוסל. יכול להיות שלוקח זמן יותר מהרגיל וגם אני לא אוהב מצב כזה אחרי שנים של כדורגל, צריך להתמודד גם עם זה”.

בוא נשווק אותך, יש כאלה שחושבים שסיימת את הקריירה. יש לך חצי דקה לכל מי שרואה אותך, למה צריכים אותך?

”אני לא אחד שאוהב לדבר על עצמי, ברוך השם הקריירה מדברת בעד עצמה. במקומות שהייתי, גם בפ”ת וגם הפועל ת”א, ידעתי איך לעזור לקבוצה לזכות בתארים, אם זה בפ”ת בגביע, תקופה לא פשוטה באדום עם אליניב ודגו, אז כל מקום שהייתי ידעתי לעזור מקצועית וגם מעבר לכך. אני יכול לעזור ואני מרגיש טוב, מתאמן מאוד קשה בשביל זה, עובד קשה, אני לא בא לשווק את עצמי, מי שרוצה יודע איפה אני נמצא. אני יכול להגיד על עצמי שכן, אני לא אלך לכל מקום ויכול להיות שפסלתי כמה קבוצות כי מרגיש ויודע שאני יכול לעזור לקבוצות מסוימות”.

אמרת שאתה מעוניין לסיים קריירה בב”ש, אלונה הרימה את הכפפה והטלפון או שכלום?

”לא אדבר יותר מדי מה היה בב”ש”.

בן שהר חוגג במדי באר שבע (חגי מיכאלי)

בוא תגיד לנו.

”אין לי מה לפתוח לגבי הדברים, זה כן מועדון שהייתי רוצה לסיים בו, היו לי עונות מדהימות וב”ש זכורה לי לטובה, אני מקבל המון אהבה מכל מקום”.

לאמא שלך יש קו פתוח לאלונה, איך היא לא סוגרת את זה? היא לא בכושר.

”היא בכושר וגם אני בכושר. העניין הוא בן ואני חושב שאני רוצה וראוי, וחושב ללכת למקומות שראוי שאסיים בהם את הקריירה”.

ב”ש לא פנתה?

”לפעמים יש תחושה שאני צריך שאנשים יעשו טובה, אני מאוד אשמח להגיע לכמה מועדונים שהצבתי לעצמי, אבל לא בכל מחיר ואם מישהו לא רוצה אז לא חייב. אני בקשר טוב עם קוז’וק ויש עוד דברים שצריכים לקרות כדי שזה יקרה, מקווה שזה יקרה”.

רן קוז'וק, "בקשר טוב" (ראובן שוורץ)

אתה ממתין אז.

”כמו שאני מקווה שזה יקרה, יש עוד מקומות שאני אשמח לבוא ולשחק את הכדורגל וליהנות”

מה אמרו לך בהפועל ת”א?

”זה לא שם, הם בונים דברים אחרת, הם הלכו על כמה שחקנים ולהגיד לך אם אני מבואס או לא? ברור שיש משהו שיושב, זה מקום שגדלתי בו והיה לי חשוב להיות שם, אבל זה לא תכנית כבקשתך ולפעמים דברים לא מסתדרים”.

אמרת שיש קבוצה שאתם מתאמנים כולכם ביחד, אתם מדברים על זה? יש משפחות שצריך לפרנס וכו’, כמה אתה מודאג מזה?

”דאגה זו מילה גדולה, אני רוצה לשחק ולתרום ממה שאני יכול לתרום, מהניסיון שלי ומהידע שלי על המגרש ומחוץ לזה, אני בקשר עם איתן טיבי והוא גם בסיטואציה כזאת. אודי בן סימון מאמן אותנו, כל אחד עם המאמן כושר גם, אנחנו מדברים, סיטואציה לא נעימה לאף אחד, אבל ברוך השם שזה קורה בגיל 36 ולא עשור לפני”.

הוא בונה את הבית שלו.

”זה חלק מהעניין וגם לזה יש זמן, יש זמן עם המשפחה גם כשעובדים קשה, יש עוד טיפה זמן, הליגה התחילה אבל צריך להיות סבלניים. אני רואה את כמות השחקנים החופשיים, זה מטורף, זה לא היה מצב שקרה פה, יש פה קבוצה של 10 שחקנים ואז עוד 10, ושחקנים שמחפשים את מקומם בליגת העל, שחקנים טובים וחבל שאלו הבחירות, אבל צריך לדעת להתמודד איתן”.