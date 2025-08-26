אף אחד לא חסין: כך אלונסו זעזע את ריאל מדריד

ריאל מדריד פתחה את העונה בליגה הספרדית עם סערה שמורגשת היטב בחדר ההלבשה. אם בעידן קרלו אנצ'לוטי השחקנים ידעו פחות או יותר מי שייך להרכב הראשון ומי יצטרך להמתין להזדמנות, הרי שבתקופה של צ'אבי אלונסו כללי המשחק השתנו. המאמן הבאסקי שנוקט בתפיסה מריטוקרטית קבע קו ברור: אין יותר אזור נוחות, רק מי שמגיע חד, עובד קשה ומוכיח את עצמו יקבל מקום על המגרש. כך, במשחק החוץ מול אוביידו, הוא ערך רוטציות נרחבות שהבהירו לכולם שהשיטה החדשה היא של מצוינות ותרומה, לא של ותק ומעמד.

ההחלטות של אלונסו גרמו לרעידת אדמה בחדר ההלבשה. דני קרבחאל, אנטוניו רודיגר, רודריגו ופרנקו מסטנטואונו עלו בהרכב, בעוד טרנט אלכסנדר-ארנולד, אדר מיליטאו, ויניסיוס ג'וניור וברהים דיאס ישבו על הספסל. מסר חד וברור שהפסיק את ההיררכיה שהייתה מקובלת תחת אנצ'לוטי. עבור ויניסיוס, שהיה שנים שם קבוע ב-11 גם בתקופות פחות טובות, זו הייתה סטירת לחי מקצועית.

הברזילאי נכנס כמחליף בדקה ה-63, וכרגיל, הצליח לעורר סערה. מצד אחד, בישול לקיליאן אמבפה ושער שסגרו עניין במשחק. מצד שני, הצגה מיותרת שכללה צלילה ברחבה, צהוב על התחזות, עימות עם הקהל המקומי ותגובות פרובוקטיביות ברשתות החברתיות. הקהל בטרטיירה לא חסך ממנו קריאות, והוא מצידו הגיב בהצבעה לאוזנו ובחזרה מתריסה. גם חברו אמבפה נאלץ להשתיק אותו פיזית כדי למנוע הרחקה.

ריאל מביסה את אוביידו, אמבפה מככב עם צמד

אלונסו אמנם ניסה להמעיט במשמעות ההחלטה, אך העובדה היא שוויניסיוס סופסל משיקולים מקצועיים לראשונה זה ארבע עונות. המסר היה ברור: גם השחקן שהיה מועמד לכדור הזהב לא חסין. "יהיו משחקים לכולם, בכדורגל צריך להבין את זה", אמר המאמן אחרי הניצחון. מאחורי הדברים הסתתרה אמירה חזקה יותר: אצל אלונסו, גם הכוכבים צריכים להוכיח את עצמם מדי שבוע.

בעוד ויניסיוס מצא עצמו נאלץ להסתפק בחצי שעה, רודריגו קיבל את המושכות בכנף שמאל. הברזילאי השני, שהתקשה בעונה שעברה ונכנס לסחרור מקצועי ומנטלי, המתין בסבלנות להזדמנות. מול אוביידו ויני החזיר למאמן עם הופעה מלאה אנרגיה: שער, בישול, הרבה תנועה ולחץ על ההגנה. "הוא שיחק טוב, הוא מחבר את המשחק מהצד הזה, היו לו מצבים, אהבתי את המשחק שלו", סיכם אלונסו. רודריגו אמנם קיבל הוכחה שהעבודה השקטה משתלמת, והקרב על המקום בכנף השמאלית נפתח מחדש, אך הוא לא ממש הצליח לנצל את הצ’אנס בדקות שקיבל, לפחות מבחינה סטטיסטית, בשונה מחברו.

המאבק על העמדה נפתח. רודריגו פורץ בצד שמאל (רויטרס)

המאבק הזה מגיע בעיתוי מיוחד עבור ויניסיוס. מאז שפספס את כדור הזהב לטובת רודרי ממנצ'סטר סיטי, חלה ירידה חדה ביכולתו. תחת אנצ'לוטי הוא ידע שתמיד יקבל את הקרדיט, אך תחת אלונסו הוא הופך לעוד חוליה ברוטציה. גם במשא ומתן על הארכת החוזה שלו, מעמדו כבר אינו מובטח כפי שהיה.

הנוכחות של אמבפה, שהפך מיד לעוגן בהתקפה, רק מחריפה את הלחץ. אלונסו סימן שני שמות בטוחים בהרכב, טיבו קורטואה בשער ואמבפה בהתקפה, וכל השאר צריכים להילחם על מקומם. מאחוריהם בולטים שמות כמו דין האוסן בהגנה, אלברו קאררס בעמדת המגן השמאלי, אורליאן טשואמני בקישור האחורי וארדה גולר שצפוי להוביל את המשחק. אבל גם עבורם אין ערבויות.

רק הוא וקורטואה בטוחים ב-11. קיליאן אמבפה (IMAGO)

השלכות נוספות נוגעות לשחקנים שנדחקים לשוליים. דני סבאיוס רמז בעצמו על "הריקוד האחרון" ברשתות החברתיות, כשהעתיד שלו נוטה לעזיבה, אולי למארסיי. גם פרלאן מנדי לא מצליח למצוא קבוצה שתקלוט אותו, בעוד ראול אסנסיו הפך לבלם רביעי בלבד. אפילו פראן גארסיה, שמקבל דקות לסירוגין, יודע שהכול פתוח.

במועדון מברכים על הגישה הזו. השחקנים עצמם מבינים שהמאמן לא מוותר לאף אחד, והאימונים הפכו תחרותיים יותר. השיטה החדשה שואבת השראה מהתקופה של אלונסו בלברקוזן, שם ניהל רוטציות כדי לשמור על רעננות ולשמור את כולם בעניינים. כעת, גם בריאל מאמצים את הפילוסופיה.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ועדיין, ההתנהלות של ויניסיוס לא נותנת מנוחה. בעידן שבו השופטים כבר "סימנו" אותו, כל פרובוקציה עלולה לעלות לו ביוקר. דה בורגוס בנגואצ’אה אף ניגש אליו אחרי המשחק כדי להזהירו אישית. אבל הברזילאי, כהרגלו, לא נסוג. "ככה אני", כתב אחרי המשחק בצירוף תמונה מתריסה.

התמונה הגדולה מצביעה על מאבק פנימי במדריד: מצד אחד רודריגו, שמבקש לפרוח מחדש ולבסס את עצמו, מצד שני ויניסיוס שמסרב לוותר על הבמה, ומעל כולם אמבפה שהפך לפנים החדשות של המועדון. אלונסו, בינתיים, מחזק את מעמדו כמנהיג שמוכן ללכת עם העקרונות שלו עד הסוף.

האם הגישה הזו תוביל לשקט מקצועי או תייצר עוד חיכוכים? התשובה תגיע ככל שהעונה תתקדם, אבל כבר עכשיו ברור שריאל מדריד נכנסת לעידן חדש, שבו הכישרון לבדו לא מספיק, רק עבודה קשה ותוצאות על הדשא יקבעו מי יישאר על הבמה המרכזית.