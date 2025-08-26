"ההתקפה מצוינת, זה יכול להספיק מול חיפה"

אחרי ההדחה מאירופה, נראה שבית”ר ירושלים פתחה את העונה במפעלים הישראלים בדיוק כמו שהיא רצתה. הירושלמים העפילו לגמר גביע הטוטו, ואתמול (שני) הם השלימו ניצחון 1:2 על בני סכנין במחזור הראשון של ליגת העל בדוחא, למרות שעשו זאת ביכולת לא מרשימה. במקביל, הקבוצה מהבירה מתעסקת עם הסאגה סביב מצבו של סילבה קאני במועדון. שחקן העבר של הקבוצה, עמית בן שושן, עלה לדבר על הכל בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אחרי שראית את בית”ר, איך אתה רואה את המשחק מול חיפה בראשון?

”הולך להיות משחק מעניין, יש ציפייה מהקהל של שתי הקבוצות. המשחק? בית”ר בכושר מצוין, ואני חושב שבית”ר תנצח”.

היא לא הרשימה אתמול, איך כושר מצוין? ההגנה בעייתית מאוד.

”אני אמרתי כמה פעמים, גם בטור וגם כשעליתי, יש בעיה בקישור האחורי”.

אתה מדבר על טבארש, והייתה עמידה לא טובה אחרי הרחקת כדור. נראה שיש לחץ גם להביא זרים ולהביא בלם. ההגנה קטסטרופה.

”ב’מאני טיים’, נגד הגדולות, אם זה מכבי או ב”ש, זה לא יספיק. ההתקפה נראית מצוין בכמה משחקים ויכול להיות שזה יספיק למכבי חיפה”.

אילסון טבארש (עמרי שטיין)

גם מחוץ למגרש יש עניין בין הקבוצות סביב סילבה קאני. מה עדתך על הסיטואציה?

”לגבי קאני קודם כל, מפריע לי הסיפור שהוא לא מתנהג באימונים וזה מעודד כביכול את הקבוצה לעשות את העסקה, אני לא חושב שזו ההתנהלות שצריכה להיות, לא יכול להיות ששחקן יעשה פרצוף על כל הצעה”.

זה בעל הבית לא רוצה להשאיר אותו, לא צוות האימון.

”צריך שיחה איתו ולהסביר את ההתנהגות”.

סילבה קאני (רדאד ג'בארה)

אני בטוח שדיברו, מה אתה חושב שיהיה ביום ראשון?

”הרגשה שלי שבית”ר תנצח, אבל שוב יש בעיה במרכז המגרש וקצת בהגנה”.

איך פותרים את הבעיה בהגנה?

”זה הסגל שיש כרגע, חסרים שניים או שלושה שחקנים. צמד בלמים או שלישייה? אני משחק עם שניים, 4-3-3 יש שחקנים מסוכנים גם בקישור וגם בהתקפה, אם נעבור ל-3-5-2 או משהו בסגנון זה יוריד משחקני ההתקפה את המחץ, בית”ר רצה בשיטה מסוימת וצריך להמשיך ככה. לגבי המשחק – צריך לתת את הדגש על הקטע ההגנתי ויכולים בהחלט להבקיע בהתקפה”.