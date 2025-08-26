אבשלום: לא קל באיחור, אבל אנחנו ערוכים לזה

אליצור נתניה מתכוננת לחזור לליגת העל מספר חודשים אחרי שירדה לליגת המשנה, לאחר שבית הדין הגבוה של איגוד הכדורסל החליט לבטל את האיחוד בין הפועל עפולה להפועל אילת. מאמן נתניה והמנהל המקצועי, עידן אבשלום, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כדי לדבר על ההחלטה הדרמטית.

אני חושב שהאיחוד הזה מההתחלה לא היה צריך להיות, אילת לא היו צריכים לעלות לליגה, אני מסכים עם בית הדין וגם נתניה יש לי בעיה, הם ירדו ליגה, אולי הייתי מצמצם את הליגה. מה אתה חושב עידן?

”אני אתחיל מהסוף, 26.8, כשאנחנו לא יודעים באיזו ליגה אנחנו, חלון הראווה זה ליגת העל וצריך לדבר על הסיפור הזה, שאנחנו היינו רוצים לדעת בתאריך כזה לדעת מה קורה איתנו ובאיזו ליגה אנחנו”.

צריך לדעת לאן להיערך, אם להביא שחקנים לליגת העל או השנייה.

”זה אף פעם לא כיף להתחיל באיחור, זה גם תקציב, יצאו מפה הרבה שחקנים, וניסינו לבנות בנתניה משהו יציב ומיוחד, אתה מסיים עונה וספונסרים ומכירת מנויים אתה רוצה לגשת לאיש עסקים והוא שואל אותך איזו ליגה אתה, ואין לך מה לענות. אני פחות מבין בתקנון הזה, לטובת הספורט מקווה שיתנהלו טוב יותר קדימה”.

בזמן הקצר שלכם אתם תצליחו להעמיד קבוצה ראויה לליגת העל?

”אנחנו ערוכים לזה, אנחנו קבוצה יציבה, התחלנו להתאמן ונעשה התאמות כמו שצריך, נעשה קבוצה כמו שצריך, ראשת העיר עשתה מאמצים, עלינו פעמיים ליגה וזכינו להיות בליגה פעם אחת, אם יש פה צדק פואטי אז גם כיורדת הטובה כביכול היינו תחרותיים ומגיע לנו, היינו מקום חמישי בטבלת הקהל”.

כמה התקציב וכמה עיריית נותנת לכם?

”מעדיף לא להיכנס לפרטים, יש פה עירייה תומכת, אנשי עסקים תומכים, חברת בריגה, ראשת עיר, אנשים באמת שהתגייסו, קבוצת הכדורגל והכדורסל”.

הצעת לבעלים החדשים של נתניה בכדורגל שייתן לכם משהו?

”אנחנו לא מקבצי נדבות, יש להם את העניינים שלהם ואנחנו רוצים שהעיר תצליח, אנחנו בשלנו והם בשלהם”.

יש שחקנים שאתם רוצים לצרף על הפרק?

”יש שחקנים שידוע לכולם, יש שחקנים פנויים וטובים עדיין ושחקנים רוצים להגיע לפה”.

אי אפשר שלא לשאול אותך על תמיר בלאט, איך אתה רואה את זה שהוא מחוץ לנבחרת?

”חבל לי, גם בשביל הנבחרת וגם בשבילו, הוא התחיל אתמול את האימונים במכבי, הנבחרת מתחילה אימונים אז שיהיה לכולם בהצלחה, זה הזמן”.

טעות של בית הלחמי שלא הביא אותו? אתה היית עושה אחרת?

”לא נכנס לזה, אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרת וגם למכבי תל אביב, חבל שהוא לא בנבחרת וחבל בשבילם שהוא לא שם, דנו על זה מספיק וזה הזמן לאחל בהצלחה”.

שאלה לסיום, אתה מבעלי הקבוצה גם, אם המאמן לא פוגע אז מי מבקר אותו?

”יש דירקטוריון וסה”כ בשש השנים האחרונות ברמת התקציב במה שהתחלנו, כקבוצת תחתית בליגה שנייה ואנחנו בתקציב הנמוך בליגה, אז ביחס לכסף יצרנו קסמים, יש מי שמבקר, עירייה ודירקטוריון וכו’, אנחנו פתוחים ועושים את זה בצורה שקופה סה”כ. אני רק מקווה שהספורט יתנהל בצורה יותר מקצוענית לטובת כולם”.