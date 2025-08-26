"מכבי ת"א החליטה לרמוס את הקריירה של עזו"

מוקדם יותר היום (שלישי) חשפנו לראשונה כאן ב-ONE על כך שאורי עזו דורש שחרור מיידי ממכבי ת”א ושלח לצהובים מכתב חריף ובו הוא דורש את אותו שחרור, וטוען שהוא הפך למנודה ונפגע אנושות בזכויותיו כשחקן וגם כעובד. את המכתב הוא שלח באמצעות עורך הדין שלו שי אליאס, ועורך הדין אליאס עלה לדבר בנושא בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

תסביר לנו מה עומד מאחורי המכתב?

”יש פה כמה דברים: תופעה מאוד קשה שלא עברה מהעולם, תופעת המנודים, קבוצה שלא רוצה שחקן ואז מנדה אותו ומטרטרת אותו, אימונים בשעות שונות מהקבוצה כדי שלא ייפגשו חס וחלילה. מתחילת העונה הוא לא התאמן עם הקבוצה בכלל, היה רץ מסביב המגרש, לא אימונים עם כדור וכו’, זה גרם לו נזק מקצועי אדיר ופגע בו מנטלית, וכשפנו אליי אז נודע למכבי ת”א והחזירו אותו לחימום עם הקבוצה, 20 דקות חימום ואז יושב בצד. לא נותנים לו גם לעבוד במקום אחר, אני לא מכיר דבר כזה שמגבילים את חופש העיסוק, העבדות לא עברה מהעולם וחבל, אין עניין לכפות התקשרות, אין אופציה כזאת לא לאשר לעבור למקום אחר”.

יש לו חוזה במכבי ת”א, למה שהוא יקבע? הם רוצים להשאיל אותו.

”צריך לתת לו מעטפת וצריך לתת לו אימונים, צריך לשלם בשכר מועד וזה לא קורה, כמו כל שחקן אחר, אין חדר אוכל אפילו”.

אורי עזו בועט (חגי מיכאלי)

למה הוא לא מוכנס לחדר אוכל?

”הוא סגור כשאתה עושה אימונים בשעות אחרות”.

עכשיו הוא מתאמן עם הקבוצה.

”עשיתי הפרדה, לפני שנכנסתי ואחרי. כשאני נכנסתי הוא עושה אימון בצד ואז יושב, אין אימון מקצועי ופעולה שקשורה לכדורגל, זה כאילו להראות שיצאו בסדר”.

אומרים שהוא מתאמן ולא משקיע.

”הוא לא מתאמן עם הקבוצה”.

אומרים שהיה אימון כושר והיה צריך לדלג מעל מכשולים, אומרים שכל השחקנים רצו בהתלהבות והוא היה נראה מדלג והולך בהליכה, כאילו שביתה איטלקית.

”הוא לא עושה שביתה, הוא שחקן צעיר שרוצה לשחק, זה המקצוע שלו, אין משהו אחר, ומכבי החליטה לרמוס את הקריירה שלו, זה המצב. אני אתן לך חודש לא לעבוד, אפגע בך נפשית ובכל דרך אחרת, ואז תבוא במרץ לאימון שאתה גם ככה לא תשחק? אתה תבוא באנרגיה כזאת? כמה דקות משחק יש לו בבוגרים? אין לו דקה, אז איך אפשר להגיד שזה מקצועי?”.

עו"ד שי אליאס (רדאד ג'בארה)

מה מכבי אומרת לכם?

”כמו שאני מבין רוצים להרוויח כסף על הסיפור הזה”.

מבחינתם שישתחרר?

”יש כמה מנודים ששחררו אותם ונתנו להם את הכרטיס, בלי שמות, הוא מאלה שלא נתנו לו את הכרטיס”.

למה שיתנו לו?

”השכר שלו זה 3,500 שקל, הוא חייל”.

אז זה שכר של חייל.

”וכמה מענק חתימה שמקבלים לפני ושחרור ואחרי זה? אין לו מענק חתימה ואין מענק שחרור, והשכר שאחרי שהוא לא חייל זה 8 אלף”.

לאן זה הולך כרגע, מה אומרים לו?

”אני לא דיברתי עם מכבי ת”א, אני הוצאתי מכתב רשמי, היה משא ומתן שהתנהל עם הסוכן והמנכ”ל והכל, חיפשו למצוא פתרון, במכבי הוא לא ישחק ולא מצאו”.

הוא לא רוצה ללכת מושאל.

”לא נתנו לו הצעה עניינית או מקצועית או ריאלית שיתאמן אפילו”.

אורי עזו במשחק האימון (באדיבות המועדון)

למה שהיא תהפוך שחקן כזה למנודה ולא לדעת להשקיע בו ולקצור את הפירות?

”זו מדיניות. יש דרך אחת והיא של מכבי, או שאתה הולך בדרך הזאת או כלום”.

ראינו את אבו פרחי, הלך בדרך שלהם והוא משחק כרגע, אולי האשמה בצד השני.

”לא נתנו לעזו צ’אנס אבל. המאמן ראה את עזו משחק בכלל? דקה אחת? משחק? כלום, הוא לא נתן צ’אנס”.

אתה אומר שהמאמן פסל את עזו?

”אני מדבר עליו והצוות המקצועי שלא נתן צ’אנס אחד”.

זה לאו דווקא מקצועי אולי, רק מכבי אשמה אתה חושב?

”אין אשמה בצד השני, הצד השני רוצה להצליח, עזו זה הקריירה שלו, הוא רצה לעשות הכל, הוא מאוד רוצה לשחק במכבי ובגלל זה הוא חתם שם, הוא בא במטרה להתאמן ולשחק במכבי, הם הודיעו לו שהם לא רוצים אותו, זה זכותם, אבל אתה רוצה תפטר ותעביר אותו, אבל לא כמו עבד שקובע לו מה לעשות ולפגוע ואז שלא ישחק במקום אחר”.

כשהוא הגיע למכבי, היה בחוזה תנאי שחרור? מה קורה במידה ו?

”אין התייחסות לסוגיית השחרור, אבל יש פסיקה והדין קיים. חופש העיסוק זה לא רק לכדורגל, כל העובדים, אני לא יכול למנוע ממך לעבוד בערוץ אחר ולהגיד לך שאתה לא עובד במקום אחר ולא פה. אם שחקן לא נותנים לו לעבוד במקום הזה, אז משחררים את החוזה והולך למקום אחר”.

התביעה מוכנה לבית הדין לעבודה?

”התביעה מוכנה אבל לא סתם שלחתי מכתב, אני נותן להם הזדמנות לצאת פתרון ריאלי”.

מתי נגמר הדד ליין ותגיש תביעה לבית הדין?

”48 שעות”.

יום חמישי אנחנו מעלים אותך שוב.

”אני התרגלתי למצולם”.